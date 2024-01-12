Рост почти на двадцать процентов: в 2023 году предприятия Москвы увеличили производство электроники

В 2023 году в Москве предприятия, работающие в сфере электронной промышленности, значительно увеличили производство электронных и оптических изделий, включая компьютерную технику. По данным столичной администрации, рост производства составляет почти двадцать процентов.

По сравнению с январем-октябрем 2022 года, в аналогичные месяцы 2022 года показатели производства электронных и оптических изделий на предприятиях Москвы увеличились на 19,5%. За 10 месяцев 2023 года предприятиями высокотехнологичной промышленности были произведены более 400 миллионов интегральных электронных схем и более 12 миллионов печатных плат. Общие показатели отгрузки товаров в финансовом эквиваленте составили 400 миллиардов рублей, что на 36,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В настоящее время в сфере производства компьютерной техники, электронных и оптических изделий работают более 100 компаний только в одной Москве. В число их продукции входят материнские платы, системные блоки, базовые станции для промышленного интернета вещей, иная продукция.

Несмотря на введенные против России недружественными государствами санкции, объемы производства в нашей стране увеличиваются, причем и по таким направлениям, как электроника или оптика.

Увеличение производства является следствием и грамотной политики государства, которое в последние годы старается предоставить максимально возможные льготы и преференции тем отечественным компаниям, которые заняты в сферах наукоёмкого и высокотехнологичного производства. Речь идет о налоговых льготах, получении льготного кредитования, поддержке сотрудников сферы информационных технологий и т.д.