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ТАСС

СМИ: Китай запустил спутник для изучения космоса

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Kuaizhou-1A
Kuaizhou-1A.
Источник изображения: news.satnews.com

Запуск состоялся на космодроме Цзюцюань в северо-западной части страны

ПЕКИН, 11 января. /ТАСС/. Китай осуществил запуск спутника Tianxing-1 02 Star для изучения космического пространства и различных экспериментов. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Запуск был произведен в 11:52 по пекинскому времени (06:52 мск) при помощи ракеты-носителя Kuaizhou-1A с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе КНР. Спутник, говорится в сообщении, вышел на заданную орбиту.

Kuaizhou-1А - твердотопливная трехступенчатая ракета с диаметром обтекателя 1,4 м. Она достигает примерно 20 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 300 кг полезного груза. 

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Страны
Китай
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