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Lenta.ru

В Греции предрекли «полное фиаско» крупному проекту ЕС в сфере космоса

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Пленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Крупный проект ЕС по запуску 170 спутников IRIS² рискует обернуться «полным фиаско» из-за того, что он «технологически устарел» еще на этапе разработки, считает член Европарламента (ЕП) от Греции Иоаннис Лагос. О связанных с проектом в сфере космоса рисках он заявил в обращении в Еврокомиссии (ЕК). «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма Лагоса.

«ЕС решил создать свой собственный парк спутников IRIS², состоящий из 170 спутников, общей стоимостью 6 миллиардов евро. Целью всего этого предприятия является предоставление услуг связи в различных районах государств-членов ЕС, в которых по целому ряду причин отсутствует современная телекоммуникационная инфраструктура», — напомнил он.

Так, европарламентарий предрек провал проекта из-за отсутствия искусственного интеллекта в спецификациях, приложенных к тендеру IRIS² . В связи с этим евродепутат задал ЕК вопрос о том, намерена ли она поспособствовать изменениям в проекте на фоне того, что проект может стать «полным фиаско».

Запуск 170 спутников планируется начать в 2025 году, и ожидается, что весь парк будет выведен на орбиту к 2027 году. Однако аналитики телекоммуникационной отрасли заявили, что, судя по спецификациям в объявлении о тендере IRIS², рассматриваемый спутниковый парк технологически устарел еще до того, как он «сдвинулся с мертвой точки», поскольку технология искусственного интеллекта не фигурирует в технических спецификациях спутников

Иоаннис Лагос

член Европарламента от Греции

«Учитывая длительные бюрократические процессы в ЕС, маловероятно, что соответствующие изменения могут быть внесены в технические спецификации к запланированному запуску спутников в 2025 году, если вообще возможно. Ввиду этого: намерена ли Комиссия действовать быстро, чтобы изменить технические характеристики тендера, чтобы избежать растраты ценных ресурсов ЕС и предотвратить превращение предприятия в полное фиаско?» — спросил член ЕП.

Ранее Европейский союз и Великобритания достигли соглашения по программе дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Copernicus, в рамках которой имеются спутники, используемые, в частности, для слежения за Россией. Об этом сообщает SpaceNews.

Согласно заключенной договоренности, британская сторона остается частью программ Copernicus и Horizon Europe, из которых она была исключена после выхода из ЕС. Издание напоминает, что эти проекты реализуются Европейским космическим агентством (ЕКА), куда входит Великобритания, но управляются и финансируются по линии ЕС.

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Страны
Великобритания
Греция
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Евросоюз
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