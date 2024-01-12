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Военное обозрение

Президент Азербайджана анонсировал скорое начало заселения азербайджанцами пяти городов Карабаха

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Источник изображения: topwar.ru

В 2024 году власти Азербайджана начнут заселение гражданами страны еще пяти городов Карабаха. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Как утверждает Алиев, сейчас Баку реализует инфраструктурные проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре. Поскольку завершены они будут оперативно, уже в 2024 году города Карабаха смогут принять большое количество азербайджанцев – переселенцев из этих мест и их потомков.

В числе городов, которые примут азербайджанцев, Алиев назвал Шушу, Джебраил, Кельбаджар, Ханкенди и Ходжады. В 2025 году, отметил Алиев, вынужденные переселенцы смогут вернуться в Агдам, Зангилан и Губадлы.

В основном жить в Карабах собираются переехать те азербайджанцы, кто на рубеже 1980-х – 1990-х гг. был вынужден покинуть свои родные земли, а также потомки уже ушедших из жизни карабахских азербайджанцев. Баку поможет переселенцам в обустройстве на новом месте жительства, в том числе и в финансовом плане.

Переселение азербайджанцев в Карабах стало возможным после того, как Баку военным путем установил контроль над этим регионом, в течение суток преодолев сопротивление вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха). После капитуляции арцахских властей Карабах покинуло абсолютное большинство проживавших в нем карабахских армян. Практически все они перебрались в соседнюю Армению, часть – в Россию и другие страны. Теперь в Карабахе практически нет армян.

Заселение городов Карабаха азербайджанцами должно привести, по мнению официального Баку, к улучшению экономической ситуации этого региона. Обладая куда большими финансовыми ресурсами, чем Армения, Азербайджан может довольно быстро отстроить инфраструктуру региона.

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