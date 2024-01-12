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ТАСС

"Омсктрансмаш" усилит защиту ТОС-1А "Солнцепек" от ПТУР и дронов-камикадзе

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Механик-водитель проверяет боевую машину тяжелой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепёк"
Механик-водитель проверяет боевую машину тяжелой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепёк".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Авторы изобретения отметили, что техническим результатом является повышение защиты экипажа, наружного и внутреннего оборудования боевой машины тяжелой огнеметной системы от современных БПС и кумулятивных средств поражения ПТУР и РПГ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Омский завод транспортного машиностроения ("Омсктрансмаш") запатентовал тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" с установленными на ней бортовыми экранами динамической защиты. Это повысит защиту экипажа и оборудования от атак при помощи противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и дронов-камикадзе, следует из описания изобретения к патенту, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Новым является то, что в боевой машине тяжелой огнеметной системы на шасси базового танка надгусеничные полки на всю длину оборудованы вертикальным фальшбортом, на котором посредством болтового соединения установлены бортовые экраны встроенной динамической защиты", - говорится в описании изобретения, патентообладателем которого является "Омсктрансмаш".

Авторы изобретения уточняют, что техническим результатом является повышение защиты экипажа, наружного и внутреннего оборудования боевой машины тяжелой огнеметной системы от современных БПС (бронебойных подкалиберных снарядов) и кумулятивных средств поражения ПТУР и РПГ (ручной противотанковый гранатомет), осколков осколочно-фугасных снарядов калибра 152 мм, 155 мм и БПЛА типа "Дрон-камикадзе" с готовыми убойными элементами.

ТОС-1А "Солнцепек" - огнеметная система на танковом шасси. Использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью для уничтожения объемным взрывом живой силы противника, его боевой техники и фортификаций.

В специальной военной операции "Солнцепек" применяется с первых дней. Термобарическими снарядами выжигаются укрытия, командные и опорные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии. Боевая машина ТОС работает в паре с транспортно-заряжающей машиной, которая может снабжать снарядами "Солнцепек" прямо в полевых условиях. 

Права на данный материал принадлежат
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