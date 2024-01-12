Войти
РИА Новости

"Нам нечего противопоставить России". В Киеве признали серьезную проблему

682
0
0
Украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1"
Украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1".
Источник изображения: © Фото : Ministry of Defense of Ukraine

Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат подтвердил дефицит зенитных ракет

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Андрей Коц. После серии ударов по военной инфраструктуре в Киеве публично признали, что украинская система ПВО, по сути, не справилась. Но дело не столько в недостатках западных ЗРК, сколько в российской тактике.

Три удара

Первый удар нанесли в ночь на 29 декабря. Эксперты заговорили об ответе на ракетный обстрел Феодосии несколькими днями ранее. Однако скоро стало очевидно, что операция планировалась сильно заранее: об этом свидетельствовали и масштаб атаки, и разнообразие задействованного высокоточного оружия.

Военнослужащий рядом со стратегическим бомбардировщиком Ту-160 "Белый лебедь" на аэродроме Энгельс

Источник изображения: © AP Photo / Misha Japaridze

Спикер украинских воздушных сил Юрий Игнат признался: "Столько целей на нашем мониторе мы еще не видели". По его словам, Россия воспользовалась всеми типами "высокоточки", кроме крылатых "Калибров" морского базирования. По данным киевского Минобороны, в атаке участвовали 158 средств нападения — 122 ракеты и 36 дронов. ПВО сбила, как уверяли в ВСУ, 114 воздушных целей.

Однако опубликованные в соцсетях видеосвидетельства это опровергают. Взрывы в ту ночь гремели по всей Украине. Ракеты и дроны били по Одессе и Одесской области, по Львову, Харькову, Днепру и Киеву. Причем, если осенью и зимой 2022-го целями были в основном объекты энергетической инфраструктуры, то в этот раз метили по предприятиям ВПК, складам боеприпасов, местам хранения боевой техники. Позже это подтвердили в Минобороны России.

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot

Источник изображения: © Фото : Anthony Sweeney

"Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, — сообщили в ведомстве. — В результате удара остановлено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины. В результате нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах".

Второго января масштабная атака повторилась. В этот раз главными целями стали предприятия ВПК в Киеве и Харькове. По оценкам ВСУ, Россия нанесла удар 40 дальними беспилотниками "Герань", 110 крылатыми ракетами различных типов и 12 баллистическими "Искандерами". Перехватили якобы 107 средств воздушного нападения, в том числе все десять гиперзвуковых "Кинжалов". Никаких доказательств, впрочем, не предоставили.

Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал"

Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Восьмого числа атаковали объекты ВПК в Харькове и области, Запорожье, Кривом Роге, Новомосковске. Официальный Киев на сей раз отчитался менее оптимистично: перехватили 26 из 59 ракет и дронов.

Охота на ЗРК

Украинская ПВО явно не выдерживает: при подобных ударах одновременно с высокоточными ракетами запускаются и противорадиолокационные, чтобы навестись на сигнал работающей РЛС. По позициям зенитчиков неизбежно прилетает — ЗРК противника были и остаются в числе самых приоритетных целей.

Каждый комплекс обходится Киеву очень дорого, поэтому ВСУ тщательно скрывают наносимый ущерб. Но многие эксперты, даже на Западе, считают, что потери очень высокие.

"Две крупные атаки 29 декабря и 2 января были совершенно опустошительными, — утверждает британский военный аналитик Александр Меркурис. — Очевидно, что американцы и украинцы, а также их западные союзники шокированы этими ударами. Есть немало свидетельств уничтожения как минимум двух батарей ЗРК Patriot в Киеве, не считая промышленных предприятий и стратегических объектов".

Разумеется, персонал ЗРК тоже погибает или получает ранения. Специалистов, способных работать на западной технике ПВО, на Украине не так уж много. Эти потери бьют по обороноспособности ВСУ едва ли не сильнее, чем уничтожение непосредственно ЗРК.

Ракетный голод

Еще один фактор, существенно снизивший за последние пару недель эффективность украинской ПВО, — быстрое расходование зенитных управляемых ракет (ЗУР).

Такая щедрость не всегда вызывает на Западе понимание. В New York Times на днях отметили, что США не смогут поставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot стоимостью два-четыре миллиона долларов за единицу, пока конгресс не определится с финансированием.

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot

Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

"Дефицит зенитных управляемых ракет действительно есть, этого никто не скрывает, — сказал Юрий Игнат в эфире телемарафона. — Поэтому и появляются такие опасения в западной прессе. Думаю, западные партнеры хорошо проинформированы о положении дел у нас со средствами противовоздушной обороны. Мы потратили немало ракет, отражая массированные удары последних дней".

Ранее он же сообщал, что особую головную боль украинским зенитчикам доставляют сверхзвуковые крылатые ракеты авиационного базирования Х-32, разгоняющиеся до 5400 километров в час. Пока не сбили ни одной — это в Киеве официально признают. То есть против них бессильны даже самые передовые западные ЗРК.

Ключевая особенность Х-32 — широкие возможности по преодолению ПВО. Во-первых, ракета летит с потолком около 40 километров. Ни одна в мире зенитка не способна перехватить цель на такой высоте. Во-вторых, на завершающем участке Х-32 атакует в крутом пикировании, из-за чего ее трудно обнаружить — многие системы не "видят" прямо над собой. В-третьих, РЛС этой ракеты отличается повышенной устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы.

И самое главное — Х-32 серийно и массово производит промышленность. Украина же, не располагающая развитым ВПК, полностью зависит от поставок Запада. А там, судя по заявлениям с официальных трибун и "вбросам" в СМИ, Киев стал многих откровенно тяготить.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Искандер
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
Похожие новости
12.01.2024
Киеву нанесен повторный удар «Кинжалом»
30.10.2023
Противостояние США и РФ вышло на острие «Кинжала»
05.05.2022
«США боялись снабжать Украину тяжелым оружием из-за коррупции»
26.12.2019
Расширенное заседание Коллегии Министерства обороны России
25.12.2019
На расширенном заседании Коллегии Минобороны выступил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 00:01
  • 58206
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.01 23:25
  • 1
СМИ: Россия превосходит Украину в беспилотниках в восемь раз
  • 12.01 23:21
  • 1
Медведев заявил, что попытки ВСУ уничтожить пусковые установки спровоцируют ядерный удар
  • 12.01 23:19
  • 1
"Возврат к здравому смыслу". Какие реформы необходимы российской армии на фоне СВО
  • 12.01 17:07
  • 11
"Охота за кораблями Черноморского флота": как будет развиваться СВО в 2024 году
  • 12.01 14:01
  • 0
Американская экспансия в Скандинавию началась
  • 12.01 13:52
  • 343
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 12.01 06:48
  • 0
О ВМФ России
  • 12.01 05:22
  • 4
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 12.01 01:45
  • 2
WP: отказ Шольца от поставок Киеву Taurus демонстрирует двойственность Запада
  • 11.01 21:02
  • 2
Северный флот заявил о планах в 2024 году продолжить укреплять позиции в Мировом океане
  • 11.01 13:34
  • 1
Какая судьба ждет ракеты ЗРК С-200 Беларуси и России, способные нести ядерную БЧ
  • 11.01 12:06
  • 1
Швеция выделила Молдавии и Грузии по полмиллиона долларов на военные нужды
  • 11.01 04:56
  • 0
Будет ли Россия пытаться "захватить" б. Украину?
  • 11.01 03:21
  • 2
Военные приготовления НАТО