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ЦАМТО

В Польшу доставлены ОБТ M1A1 "Абрамс" и ББМ M-ATV

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Источник изображения: Фото: wojsko-polskie.pl

ЦАМТО, 11 января. Агентство вооружений МНО Польши сообщило о доставке 6 января в порт Свиноуйсьце на борту грузового судна новой партии закупленной в США военной техники.

По данным Агентства вооружений, в Польшу доставлены основные боевые танки M1A1 "Абрамс" и бронированные машины M-ATV. Разгрузка началась 8 января.

Это третья партия танков M1A1 "Абрамс", доставленная в Польшу морским путем в рамках подписанного в январе 2023 года контракта. Пакет поставки включает 29 танков, а также сопутствующее оборудование и расходные материалы.

Вместе с танками в Польшу прибыли 79 разработанных Oshkosh бронемашин M-ATV класса MRAP, закупленных для СВ страны в июле прошлого года в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA).

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2023 года МНО Польши заключило с властями США контракт на поставку 116 танков M1A1, которые будут адаптированы к требованиям ВС Польши, а также сопутствующей техники, включая 12 БРЭМ M88A2 "Геркулес", 8 единых штурмовых мостов M1074, 6 машин управления M577, боеприпасов, пакетов обучения и логистики. Общая стоимость контракта составляет около 1,4 млрд. долл., из которых около 200 млн. долл. будут профинансированы американской стороной за счет средств предоставленной Польше помощи. Поставки должны быть выполнены в 2023-2024 гг.

Первая партия из 14 ОБТ M1A1 "Абрамс" и 3 БРЭМ M88A2 "Геркулес" была доставлена в Польшу 28 июня 2023 года, а 21 ноября 2023 года в Польшу прибыли еще 26 танков М1А1 "Абрамс" и 9 БРЭМ М88А2 "Геркулес". Официальная церемония приемки первой партии ОБТ M1A1 "Абрамс" состоялась 28 июня 2023 года.

Контракт на поставку дополнительных бронемашин M-ATV для ВС Польши был подписан правительствами Польши и США 31 июля прошлого года. Первоначально предполагалось приобрести 150 ББМ, но из-за неудовлетворительного технического состояния были закуплены только 79 машин. После доставки в Польшу приобретенные ББМ будут адаптированы к польским стандартам, пройдут техническое обслуживание. Ранее ВС Польши уже приобрели 45 бронемашин M-ATV, которые с 2015 года находятся на вооружении Сил специальных операций.

M-ATV была создана компанией Oshkosh для СВ США на основе опыта применения бронемашин в Ираке и Афганистане. Конструкция разработана на шасси военного грузовика MTVR. Боевая масса машины – 14,7 т. Машина рассчитана на перевозку 5 военнослужащих. В состав вооружения могут входить 7,62-мм пулемет, 12,7-мм пулемет или 40-мм автоматический гранатомет.

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Страны
Афганистан
Ирак
Польша
США
Продукция
M-ATV
M1 Abrams
M113 БТР
Компании
Oshkosh
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