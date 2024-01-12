Войти
РИА Новости

ВСУ увеличили использование кустарных беспилотников, сообщили в ЛНР

648
0
0
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования, вооруженной пулемётом ДШК, установленным в кузове УАЗа
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования, вооруженной пулемётом ДШК, установленным в кузове УАЗа.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Марочко: ВСУ увеличили использование беспилотников кустарного производства

ЛУГАНСК, 11 янв - РИА Новости. ВСУ увеличили использование дронов кустарного производства на Краснолиманском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

МО РФ накануне сообщило, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 34 украинских беспилотника и 3 снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган".

"В ходе эффективной работы наших средств ПВО (противовоздушной обороны) и РЭБ (радиоэлектронной борьбы) на Краснолиманском направлении было установлено, что украинские боевики снизили использование гражданских заводских БПЛА и увеличили применение кустарных", - рассказал Марочко.

По его словам, спектр применения и технические характеристики таких дронов также расширились.

"Все больше встречается роевое применение ударных дронов и использование дронов в качестве ретрансляторов. Встречаются аппараты гибридного применения, которые могут вести разведку, подсвечивать цели и сбрасывать боеприпасы", - сказал Марочко.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
HIMARS
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
09.01.2024
Британская газета: Российские системы РЭБ сводят на нет возможности западного высокоточного оружия
27.11.2023
Economist: Россия успешно использует средства РЭБ против БПЛА и ракет Украины
08.06.2023
Битые части: попытки наступления ВФУ захлебываются третий день подряд
07.12.2022
Дальняя в действии: какие цели поразили ВС России на Украине
05.08.2022
«Украина: гладиаторские бои»
27.07.2022
«Украина становится полем боя США и Ирана. Невероятно, но это так»
29.04.2021
"Это уже посерьезнее "Джавелинов": США передадут Украине новое оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 00:01
  • 58206
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.01 23:25
  • 1
СМИ: Россия превосходит Украину в беспилотниках в восемь раз
  • 12.01 23:21
  • 1
Медведев заявил, что попытки ВСУ уничтожить пусковые установки спровоцируют ядерный удар
  • 12.01 23:19
  • 1
"Возврат к здравому смыслу". Какие реформы необходимы российской армии на фоне СВО
  • 12.01 17:07
  • 11
"Охота за кораблями Черноморского флота": как будет развиваться СВО в 2024 году
  • 12.01 14:01
  • 0
Американская экспансия в Скандинавию началась
  • 12.01 13:52
  • 343
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 12.01 06:48
  • 0
О ВМФ России
  • 12.01 05:22
  • 4
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 12.01 01:45
  • 2
WP: отказ Шольца от поставок Киеву Taurus демонстрирует двойственность Запада
  • 11.01 21:02
  • 2
Северный флот заявил о планах в 2024 году продолжить укреплять позиции в Мировом океане
  • 11.01 13:34
  • 1
Какая судьба ждет ракеты ЗРК С-200 Беларуси и России, способные нести ядерную БЧ
  • 11.01 12:06
  • 1
Швеция выделила Молдавии и Грузии по полмиллиона долларов на военные нужды
  • 11.01 04:56
  • 0
Будет ли Россия пытаться "захватить" б. Украину?
  • 11.01 03:21
  • 2
Военные приготовления НАТО