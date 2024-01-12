ВСУ увеличили использование кустарных беспилотников, сообщили в ЛНР

Марочко: ВСУ увеличили использование беспилотников кустарного производства
ЛУГАНСК, 11 янв - РИА Новости. ВСУ увеличили использование дронов кустарного производства на Краснолиманском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
МО РФ накануне сообщило, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 34 украинских беспилотника и 3 снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган".
По его словам, спектр применения и технические характеристики таких дронов также расширились.
"Все больше встречается роевое применение ударных дронов и использование дронов в качестве ретрансляторов. Встречаются аппараты гибридного применения, которые могут вести разведку, подсвечивать цели и сбрасывать боеприпасы", - сказал Марочко.