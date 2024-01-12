ВСУ увеличили использование кустарных беспилотников, сообщили в ЛНР

Марочко: ВСУ увеличили использование беспилотников кустарного производства

ЛУГАНСК, 11 янв - РИА Новости. ВСУ увеличили использование дронов кустарного производства на Краснолиманском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

МО РФ накануне сообщило, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 34 украинских беспилотника и 3 снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган".

"В ходе эффективной работы наших средств ПВО (противовоздушной обороны) и РЭБ (радиоэлектронной борьбы) на Краснолиманском направлении было установлено, что украинские боевики снизили использование гражданских заводских БПЛА и увеличили применение кустарных", - рассказал Марочко.

По его словам, спектр применения и технические характеристики таких дронов также расширились.

"Все больше встречается роевое применение ударных дронов и использование дронов в качестве ретрансляторов. Встречаются аппараты гибридного применения, которые могут вести разведку, подсвечивать цели и сбрасывать боеприпасы", - сказал Марочко.