ВСУ оснащают бронетехнику противодроновыми глушителями Sania

Источник изображения: topwar.ru

В социальной сети опубликованы кадры, на которых БМП немецкого производства Marder 1A3, принадлежащая 10-му армейскому корпусу ВСУ, оснащена системой Sania, предназначенной для противодействия беспилотникам с видом от первого лица (FPV).

FPV-дроны управляются непосредственно оператором и не связаны со спутниковой навигацией, что делает их менее восприимчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы, хотя они могут быть выведены из строя постановщиками помех.

Как указывается в издании Army Recognition, одним из основных преимуществ FPV-беспилотников является их небольшая цена, которая может варьироваться от 500-600 до 1000 долларов. При этом они способны уничтожать военную технику, которая в сотни или тысячи раз дороже. Однако существуют ограничения при их применении, такие как ограниченное время полета и небольшая грузоподъемность, позволяющая снаряжать БПЛА около 1 кг боевой нагрузки.

Источник изображения: topwar.ru

Система Sania предлагает двойной подход к защите от БПЛА: обнаружение и подавление. Детектор системы сканирует наличие FPV-дронов в радиусе 1,5 км. При их обнаружении активируется противодроновая «глушилка», способная подавлять сигналы, управляющие БПЛА, на расстоянии до 1 км.

Система, подавляющая дроны, включается только при обнаружении угрозы со стороны беспилотников, что приводит лишь ко временному увеличению радиоэлектронной сигнатуры бронетехники.