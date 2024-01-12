Российские планирующие авиабомбы назвали серьезной проблемой для ВСУ

Инверсионный след от Су-34 после сброса планирующей бомбы.

Американское издание Military Watch Magazine (MWM) назвало российские планирующие авиабомбы серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В статье отмечается, что истощение украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) позволило российским истребителям наносить удары с применением подобных боеприпасов за линией фронта.

Издание пишет, что военные ВСУ говорят о растущей опасности из-за использования планирующих авиабомб с августа 2023 года. Эти вооружения повысили способность Армии России поддерживать с воздуха сухопутные войска.

По мере сокращения украинской ПВО и роста запаса боеприпасов российские военные все больше наносят удары тактическими ракетами. В публикации говорится, что уровень потерь среди ВСУ на некоторых передовых позициях мог достигать 80-90 процентов.

Ранее Military Watch Magazine писало, что система противовоздушной обороны Украины не способна сбивать российские ракеты.