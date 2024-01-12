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Военное обозрение

Экс-премьер Японии: Нужно обратить внимание на Тайвань, он может стать следующим после Украины и Газы

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Военнослужащие с флагом Тайваня
Военнослужащие с флагом Тайваня.
Источник изображения: © AP Photo / Daniel Ceng

Экс-премьер (2008-2009) Японии Таро Асо сделал заявление относительно того, что вооружёнными конфликтами на Украине и в Палестине дело не закончится. Применяя аналог фразы «горячая точка», звучащий как «разбитое стекло (окно)», Асо заявил, что крайне высоки риски «дальнейшего опустошения», которое может себя проявить теперь в Юго-Восточной Азии.

Бывший председатель японского кабинета министров заявил о том, что после Украины и Газы наиболее вероятной точкой конфликта является Тайвань.

Говоря о теории «разбитых окон», Асо использовал терминологию американского специалиста по криминологии Джорджа Келлинга. Согласно теории криминолога, если не отремонтировать одно разбитое окно, то последуют другие разбитые окна, что в итоге приведёт к упадку всего города.

Таро Асо:

Нам нужно обратить внимание на ситуацию, которая разворачивается вокруг Тайваня. Именно Тайвань может стать следующим «разбитым окном».

По словам бывшего японского премьера, он надеется на мирное урегулирование кризиса между Пекином и Тайбэем.

Ранее на Западе подсчитали, что в случае войны за Тайвань мировая экономика может потерять около 10 трлн долларов. Об этом сообщало ВО. В первую очередь говорится о рисках отката назад отрасли полупроводниковых чипов, крупнейшая индустрия которых расположена именно на Тайване.

Вскоре на острове пройдут выборы «президента». КНР эти выборы не признаёт. При этом многое зависит от того, кто победит. Возможна победа «демократического» кандидата, который может официально провозгласить независимость Тайваня. Дадут ли такую отмашку США - пока открытый вопрос.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Украина
Япония
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