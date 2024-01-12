Войти
ТАСС

Комплексы для перевода FPV-дронов в режим самонаводящейся торпеды начали применять в СВО

703
0
0
Оператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

У этой технологии большой потенциал, отметил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российские специалисты разработали серию комплексов оптического донаведения дронов-камикадзе для перевода аппаратов в режим "воздушной самонаводящейся торпеды", изделия начали применять в тестовом режиме в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"У нас в стране разработано несколько комплексов оптического донаведения FPV дронов-камикадзе. Данные системы оптического донаведения еще только проходят обкатку на линии боевого соприкосновения, но у этой технологии огромный потенциал. Цели могут быть не только стационарные, система сможет работать и по подвижным, и по воздушным целям", - заявил собеседник ТАСС.

Кузякин также рассказал об особенностях применения комплексов. "FPV-пилот в ручном режиме пилотирует дрон в зону ожидаемых целей на территории противника. Как только цель обнаружена, пилот фиксирует на ней поисковую рамку прицела и подает команду на удержание. После чего переводит FPV дрон в режим воздушной самонаводящейся торпеды. Дальше дрон самостоятельно заходит на цель и уничтожает ее", - подчеркнул специалист.

По его словам, применение комплексов сделает работу FPV-расчетов в зоне СВО более безопасной. "Новые комплексы снимают вопросы потери связи при приближении к земле на больших дальностях. Пилотам больше не нужно опускаться близко к земле и пилотировать дрон до самого его контакта с противником. Теперь финальное приближение и уничтожение противника FPV-дроны могут делать самостоятельно. Применение новых комплексов позволит сделать работу FPV-расчетов более безопасной и эффективной", - сказал Кузякин.

Глава ЦКБР также подчеркнул, что использование комплексов оптического донаведения решит проблему ограничений, существующих у технологий боевого применения FPV. "Одним из них является ограничение дальности при работе у земли. На финальном этапе приближения к цели FPV-пилоты вынуждены опускаться к самой земле, а это ведет к потере видеосвязи и нарушениям в канале управления. Чем дальше цель, тем сложнее пилоту опустить свой дрон ниже, а летать надо как можно дальше и цели уничтожать наземные, в том числе и движущиеся", - уточнил Кузякин.

В настоящее время для эффективной работы по наземным целям FPV-расчеты вынуждены выдвигаться как можно ближе к противнику. "Это несет угрозы как для выполнения поставленных задач, так и для самого FPV-расчета, что неприемлемо. Близость к противнику заставляет FPV-расчеты рисковать жизнями ради выполнения боевых задач. Эту непростую задачу начали решать сразу несколько инженерных команд в России", - заявил глава ЦКБР. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
26.10.2009
Венесуэла действительно планирует приобрести ЗРС С-300В «Антей»
22.04.2009
Иран намерен провести летные испытания национального БЛА
30.10.2008
"Рособоронэкспорт" на выставке "Евронаваль-2008" предлагает потенциальным покупателям "летающий" катер "Мираж"
15.05.2008
Россия вытесняет США с оружейного рынка
06.11.2007
Росатом против создания международного центра по обогащению урана в арабских странах - Кириенко
15.05.2007
Проходящий летные испытания военно-транспортный самолет Ил-76МФ нуждается в модернизации, стоимость которой $30 млн
11.10.2006
На выставке безопасности и охраны "Секьюрити Эссен 2006" представлено спецоружие из России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 00:01
  • 58206
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.01 23:25
  • 1
СМИ: Россия превосходит Украину в беспилотниках в восемь раз
  • 12.01 23:21
  • 1
Медведев заявил, что попытки ВСУ уничтожить пусковые установки спровоцируют ядерный удар
  • 12.01 23:19
  • 1
"Возврат к здравому смыслу". Какие реформы необходимы российской армии на фоне СВО
  • 12.01 17:07
  • 11
"Охота за кораблями Черноморского флота": как будет развиваться СВО в 2024 году
  • 12.01 14:01
  • 0
Американская экспансия в Скандинавию началась
  • 12.01 13:52
  • 343
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 12.01 06:48
  • 0
О ВМФ России
  • 12.01 05:22
  • 4
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 12.01 01:45
  • 2
WP: отказ Шольца от поставок Киеву Taurus демонстрирует двойственность Запада
  • 11.01 21:02
  • 2
Северный флот заявил о планах в 2024 году продолжить укреплять позиции в Мировом океане
  • 11.01 13:34
  • 1
Какая судьба ждет ракеты ЗРК С-200 Беларуси и России, способные нести ядерную БЧ
  • 11.01 12:06
  • 1
Швеция выделила Молдавии и Грузии по полмиллиона долларов на военные нужды
  • 11.01 04:56
  • 0
Будет ли Россия пытаться "захватить" б. Украину?
  • 11.01 03:21
  • 2
Военные приготовления НАТО