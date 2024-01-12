Комплексы для перевода FPV-дронов в режим самонаводящейся торпеды начали применять в СВО

У этой технологии большой потенциал, отметил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российские специалисты разработали серию комплексов оптического донаведения дронов-камикадзе для перевода аппаратов в режим "воздушной самонаводящейся торпеды", изделия начали применять в тестовом режиме в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"У нас в стране разработано несколько комплексов оптического донаведения FPV дронов-камикадзе. Данные системы оптического донаведения еще только проходят обкатку на линии боевого соприкосновения, но у этой технологии огромный потенциал. Цели могут быть не только стационарные, система сможет работать и по подвижным, и по воздушным целям", - заявил собеседник ТАСС.

Кузякин также рассказал об особенностях применения комплексов. "FPV-пилот в ручном режиме пилотирует дрон в зону ожидаемых целей на территории противника. Как только цель обнаружена, пилот фиксирует на ней поисковую рамку прицела и подает команду на удержание. После чего переводит FPV дрон в режим воздушной самонаводящейся торпеды. Дальше дрон самостоятельно заходит на цель и уничтожает ее", - подчеркнул специалист.

По его словам, применение комплексов сделает работу FPV-расчетов в зоне СВО более безопасной. "Новые комплексы снимают вопросы потери связи при приближении к земле на больших дальностях. Пилотам больше не нужно опускаться близко к земле и пилотировать дрон до самого его контакта с противником. Теперь финальное приближение и уничтожение противника FPV-дроны могут делать самостоятельно. Применение новых комплексов позволит сделать работу FPV-расчетов более безопасной и эффективной", - сказал Кузякин.

Глава ЦКБР также подчеркнул, что использование комплексов оптического донаведения решит проблему ограничений, существующих у технологий боевого применения FPV. "Одним из них является ограничение дальности при работе у земли. На финальном этапе приближения к цели FPV-пилоты вынуждены опускаться к самой земле, а это ведет к потере видеосвязи и нарушениям в канале управления. Чем дальше цель, тем сложнее пилоту опустить свой дрон ниже, а летать надо как можно дальше и цели уничтожать наземные, в том числе и движущиеся", - уточнил Кузякин.

В настоящее время для эффективной работы по наземным целям FPV-расчеты вынуждены выдвигаться как можно ближе к противнику. "Это несет угрозы как для выполнения поставленных задач, так и для самого FPV-расчета, что неприемлемо. Близость к противнику заставляет FPV-расчеты рисковать жизнями ради выполнения боевых задач. Эту непростую задачу начали решать сразу несколько инженерных команд в России", - заявил глава ЦКБР.