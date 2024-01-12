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Военное обозрение

Западная пресса: ВСУ уже не смогут восполнить утрату истребителей Су-27

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Истребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles Vaughn

Потеря украинской армией сразу нескольких истребителей Су-27 стала большим ударом по боеспособности воздушных сил Украины. Об этом пишет американский военный журнал The Military Watch Magazine.

Как известно, украинские воздушные силы и так были очень серьезно потрепаны после начала специальной военной операции ВС РФ. Истребители Су-27 представляли собой едва ли не основу их боевой мощи. По утверждению журнала, такие истребители считались самыми боеспособными в Европе.

Однако лишь за последние дни ВСУ лишились двух или трех таких самолетов. Это стало большой проблемой для украинской военной авиации. По утверждению издания, самолеты Су-27 уже не используются ни в одной из стран, оказывающих Украине военную помощь. Это делает невозможным восстановление таких самолетов в составе украинских воздушных сил.

Сверхзвуковой тяжелый истребитель четвертого поколения Су-27 предназначен специально для закрепления превосходства в воздухе. Он может нести тактические ядерные боеприпасы. Такие самолеты находятся на вооружении Воздушно-космических сил России, также они имеются на вооружении или на хранении у военно-воздушных сил Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Китая, Вьетнама, Анголы, Индонезии, Эфиопии, Эритреи.

Украина к 2023 году располагала примерно 30 истребителями Су-27. Сколько их осталось в распоряжении украинской армии в настоящее время, неизвестно. Киевский режим по понятным причинам хранит в секрете потери военной техники, особенно такой серьезной и дорогостоящей как военные самолеты.

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