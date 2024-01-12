Войти
Интерфакс-АВН

В НАТО пообещали Украине дальнейшую помощь с ПВО

653
0
0
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: AP Photo/ Alastair Grant

Брюссель. 10 января. ИНТЕРФАКС - На заседании Совета НАТО-Украина в среду в Брюсселе союзники по альянсу пообещали Киеву дополнительную поддержку в области ПВО.

"Союзники уже поставили Украине широкий спектр систем противовоздушной обороны, и сегодня они подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению украинской обороны. При посредстве НАТО союзники закупают до 1 тыс. ракет ПВО Patriot, чтобы пополнить свои запасы, продолжая укреплять противовоздушную оборону Украины", - говорится в заявлении штаб-квартиры организации по итогу совещания.

В документе сообщается, что Германия поставила на Украину системы ПВО Patriot и Skynex, а также дополнительные ракеты для ПВО IRIS-T, и Великобритания направляет около 200 ракет ПВО.

"Сегодня союзники ясно дали понять, что они будут продолжать поставлять Украине крупную военную, экономическую и гуманитарную помощь, и многие из них наметили планы предоставить дополнительную поддержку на миллиарды евро в 2024 году", - объявляют в НАТО.

Заседание прошло на уровне послов и было созвано по просьбе Украины.

Председательствовал в совете генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
Похожие новости
11.08.2023
Армии Бенилюкса защищаться не способны
17.01.2023
Поставки западных танков на Украину приведут Европу на грань катастрофы
27.12.2021
Влияние санкционных режимов США и их союзников на продажи российского оружия
27.02.2020
Polskie Radio (Польша): враг не должен даже помыслить, что может одержать победу
17.07.2017
Даже муха не пролетит
28.07.2011
За последние 10 лет США расширили свою военную сеть в мире ("OpEdNews.com", США)
31.03.2010
Новый бизнес итальянцев в России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 00:01
  • 58206
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.01 23:25
  • 1
СМИ: Россия превосходит Украину в беспилотниках в восемь раз
  • 12.01 23:21
  • 1
Медведев заявил, что попытки ВСУ уничтожить пусковые установки спровоцируют ядерный удар
  • 12.01 23:19
  • 1
"Возврат к здравому смыслу". Какие реформы необходимы российской армии на фоне СВО
  • 12.01 17:07
  • 11
"Охота за кораблями Черноморского флота": как будет развиваться СВО в 2024 году
  • 12.01 14:01
  • 0
Американская экспансия в Скандинавию началась
  • 12.01 13:52
  • 343
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 12.01 06:48
  • 0
О ВМФ России
  • 12.01 05:22
  • 4
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 12.01 01:45
  • 2
WP: отказ Шольца от поставок Киеву Taurus демонстрирует двойственность Запада
  • 11.01 21:02
  • 2
Северный флот заявил о планах в 2024 году продолжить укреплять позиции в Мировом океане
  • 11.01 13:34
  • 1
Какая судьба ждет ракеты ЗРК С-200 Беларуси и России, способные нести ядерную БЧ
  • 11.01 12:06
  • 1
Швеция выделила Молдавии и Грузии по полмиллиона долларов на военные нужды
  • 11.01 04:56
  • 0
Будет ли Россия пытаться "захватить" б. Украину?
  • 11.01 03:21
  • 2
Военные приготовления НАТО