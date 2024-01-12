Войти
Lenta.ru

Опасность «Ланцетов» для ВСУ объяснили

675
0
0
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военнослужащих ВСУ.
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военнослужащих ВСУ.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Российские дроны-камикадзе «Ланцет», которые не подвержены атакам средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), несут угрозу для украинских военных. Опасность «Ланцетов» для Вооруженных сил Украины (ВСУ) объяснил военный эксперт Андрей Клинцевич в беседе с NEWS.ru.

«Дроны оказались совершенно не подвержены атакам систем РЭБ. Несмотря на десятки попыток, эффективно поражать российские дроны украинские войска так и не сумели. И это большая проблема для них, потому что "Ланцеты" уничтожают сами зенитные установки, которые и должны эти беспилотники сбивать», — сказал он.

Эксперт отметил, что Вооруженные силы России активно используют в зоне специальной военной операции «Ланцеты», поскольку дальность полета аппаратов составляет 80 километров. По его словам, это главное преимущество «Ланцета».

В декабре 2023 года военный историк Юрий Кнутов рассказал, что оснащенный электродвигателем «Ланцет» выполнен из композитных материалов, которые делают его невидимым для радиолокационных станций.

В сентябре ТАСС со ссылкой на близкий к Воздушно-космическим силам России источник сообщил, что в будущем дальность полета «Ланцета» может превысить 70-80 километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
16.11.2023
«Панцирь» для «Буяна»: малые ракетные корабли закроют зенитным щитом
19.05.2023
Ростех доработал комплекс "Панцирь" по опыту СВО для борьбы с зарубежными системами
19.05.2023
Уверенной наводкой: ВС РФ уничтожили крупный арсенал в Николаеве
28.11.2022
Солдаты неудачи: как российская армия уничтожила более 300 наемников
01.06.2022
Работа российских комплексов РЭБ не позволила натовскому стратегическому беспилотнику передать разведданные украинской стороне
27.09.2017
А потом этими же руками войну планируют
11.10.2010
Потратиться на оборону и вконец не разориться
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 00:01
  • 58206
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.01 23:25
  • 1
СМИ: Россия превосходит Украину в беспилотниках в восемь раз
  • 12.01 23:21
  • 1
Медведев заявил, что попытки ВСУ уничтожить пусковые установки спровоцируют ядерный удар
  • 12.01 23:19
  • 1
"Возврат к здравому смыслу". Какие реформы необходимы российской армии на фоне СВО
  • 12.01 17:07
  • 11
"Охота за кораблями Черноморского флота": как будет развиваться СВО в 2024 году
  • 12.01 14:01
  • 0
Американская экспансия в Скандинавию началась
  • 12.01 13:52
  • 343
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 12.01 06:48
  • 0
О ВМФ России
  • 12.01 05:22
  • 4
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 12.01 01:45
  • 2
WP: отказ Шольца от поставок Киеву Taurus демонстрирует двойственность Запада
  • 11.01 21:02
  • 2
Северный флот заявил о планах в 2024 году продолжить укреплять позиции в Мировом океане
  • 11.01 13:34
  • 1
Какая судьба ждет ракеты ЗРК С-200 Беларуси и России, способные нести ядерную БЧ
  • 11.01 12:06
  • 1
Швеция выделила Молдавии и Грузии по полмиллиона долларов на военные нужды
  • 11.01 04:56
  • 0
Будет ли Россия пытаться "захватить" б. Украину?
  • 11.01 03:21
  • 2
Военные приготовления НАТО