Опасность «Ланцетов» для ВСУ объяснили

Российские дроны-камикадзе «Ланцет», которые не подвержены атакам средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), несут угрозу для украинских военных. Опасность «Ланцетов» для Вооруженных сил Украины (ВСУ) объяснил военный эксперт Андрей Клинцевич в беседе с NEWS.ru.

«Дроны оказались совершенно не подвержены атакам систем РЭБ. Несмотря на десятки попыток, эффективно поражать российские дроны украинские войска так и не сумели. И это большая проблема для них, потому что "Ланцеты" уничтожают сами зенитные установки, которые и должны эти беспилотники сбивать», — сказал он.

Эксперт отметил, что Вооруженные силы России активно используют в зоне специальной военной операции «Ланцеты», поскольку дальность полета аппаратов составляет 80 километров. По его словам, это главное преимущество «Ланцета».

В декабре 2023 года военный историк Юрий Кнутов рассказал, что оснащенный электродвигателем «Ланцет» выполнен из композитных материалов, которые делают его невидимым для радиолокационных станций.

В сентябре ТАСС со ссылкой на близкий к Воздушно-космическим силам России источник сообщил, что в будущем дальность полета «Ланцета» может превысить 70-80 километров.