В Тольятти разработали прибор, вводящий в заблуждение разведку ВСУ

"Волга Ньюс": в Тольятти разработали прибор для борьбы с разведкой ВСУ
МОСКВА, 10 января/ Радио Sputnik. В целях радиоэлектронной борьбы с разведкой ВСУ в Тольятти разработали прибор, имитирующий работу сотовых телефонов, пишет "Волга Ньюс".
Автор идеи, руководитель одной из компаний-резидентов технопарка "Жигулевская долина, Сергей Сычугов рассказал, что идея появилась еще летом 2022 года, а осенью начались разработки.
Он отметил, что сбор разведданных ведется с помощью самых современных технологий, однако те же технологии позволяют и противостоять сбору информации.
По задумке разработчика, на устройства дистанционно подается сигнал, который активирует рассыпанные по площадям приборы.
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