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РИА Новости

В Тольятти разработали прибор, вводящий в заблуждение разведку ВСУ

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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы во время специальной военной операции на Запорожском направлении
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы во время специальной военной операции на Запорожском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

"Волга Ньюс": в Тольятти разработали прибор для борьбы с разведкой ВСУ

МОСКВА, 10 января/ Радио Sputnik. В целях радиоэлектронной борьбы с разведкой ВСУ в Тольятти разработали прибор, имитирующий работу сотовых телефонов, пишет "Волга Ньюс".

Автор идеи, руководитель одной из компаний-резидентов технопарка "Жигулевская долина, Сергей Сычугов рассказал, что идея появилась еще летом 2022 года, а осенью начались разработки.

Он отметил, что сбор разведданных ведется с помощью самых современных технологий, однако те же технологии позволяют и противостоять сбору информации.

"Сам прибор недорог и компактен. Ими буквально "усеивается" территория, требующая защиты. Раскидать устройства можно с помощью дронов, армейских систем залпового огня или даже с вертолетов", – рассказал разработчик.

По задумке разработчика, на устройства дистанционно подается сигнал, который активирует рассыпанные по площадям приборы.

"После этого каждый из них, будь их сотня или тысяча, начинает с определенной периодичностью в заданное время имитировать работу сотового телефона. Они могут действовать автономно и достаточно долго – два-три месяца бессистемно выходить в эфир. В эфире будет царить хаос. Появится огромное количество ложных целей. Тем самым радиолокационная система противника вводится в заблуждение, сводя на нет систему наведения", – пояснил автор идеи.

Радио Sputnik также сообщало, что бойцы группировки "Юг" разработали новую защиту для БМП от дронов-камикадзе.

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