Украинские чиновники заявили о попытках привлечь Индию к восстановлению экономики

Киев также пытается пригласить Нью-Дели принять участие в разминировании украинской территории

ГАНДИНАГАР /Индия/, 10 января. /ТАСС/. Украина пытается пригласить Индию принять участие в восстановлении экономики, а также в разминировании украинской территории. Как сообщает издание Business Line, об этом киевские чиновники сообщили на семинаре "Украина-Индия: инвестиционные возможности для лучшего будущего", который прошел в рамках открывшегося в Гандинагаре саммите Vibrant Gujarat-2024.

Как заявила на встрече первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко, в настоящее время эмбарго на инвестиции не существует. "Мы приглашаем Индию, нашего надежного партнера и голос глобального Юга, принять участие в восстановлении Украины", - цитирует издание слова Свириденко.

В свою очередь замминистра экономики Украины Владимир Кузьо отметил, что Киев ищет помощи Индии в разминировании территории. Он указал, что Украина намерена приобрести оборудование для разминирования, предполагается и совместное производство машин для расчистки от мин. "Мы также планируем создать Фонд развития Украины, чтобы помочь частному сектору восстановить нашу страну", - сказал Кузьо.

Конференция Vibrant Gujarat Global Summit была впервые организована в 2003 году. В этом году она проводится в десятый раз после пятилетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Девиз встречи этого года - "Ворота в будущее". Количество стран - партнеров конференции насчитывает 34, в том числе 21 стран принимает участие в конференции впервые. Россия широко представлена на этом форуме, действует российский стенд.