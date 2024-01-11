Эксперт заявил о нанесении Россией колоссального ущерба системе ПВО Украины

Британский обозреватель Александер Меркурис называет применяемый ВС РФ подход "стратегией агрессивного изматывания", поясняя, что она направлена на последовательное "снижение военного потенциала ВСУ"

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Западу будет почти невозможно компенсировать ущерб, который ВС РФ за последние недели нанесли украинской системе противовоздушной обороны (ПВО). С такой оценкой выступил главный редактор новостного портала The Duran бывший адвокат Александер Меркурис.

"Три массированных российских удара, похоже, причинили колоссальный ущерб украинской системе ПВО. Для Запада будет крайне сложно, если не невозможно, залатать образовавшиеся прорехи, а его ресурсов, вероятно, в любом случае не хватит на эту задачу", - сказал Меркурис на видео, размещенном на его канале в YouTube.

Британский обозреватель называет применяемый ВС РФ подход "стратегией агрессивного изматывания", поясняя, что она направлена на последовательное "снижение военного потенциала ВСУ" за счет уничтожения живой силы, техники и иных ресурсов противника.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил ТАСС, что ВСУ отвели средства ПВО вглубь тыловых районов из-за интенсивных ударов российской артиллерии и беспилотников по украинским расчетам. Ганин добавил, что из-за этого шага украинская сторона оставила без прикрытия существенную часть собственных укрепрайонов.

В начале января в Минобороны РФ сообщили о нанесении скоординированных ударов по предприятиям ВПК Украины.