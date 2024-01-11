А чьи острова? Противостояние в Южной Атлантике.

Новый виток противостояния между Аргентиной и Великобританией может привести к смене флага над малоизвестным, но тем не менее важным участком суши в Южной Атлантике.

Этим спорным клочком земли являются Фолклендские (Мальвинские) острова – архипелаг в юго-западной части Атлантического океана. Фактически Фолклендские острова являются британской заморской территорией и важным перевалочным пунктом на пути из Атлантического океана в Тихий, позволяющим контролировать Южную Атлантику.

Более 40 лет назад вокруг островов вспыхнул англо-аргентинский конфликт, когда Аргентина провела военную операцию, установив контроль над архипелагом. Однако Великобритания отреагировала на это отправкой к островам крупного военно-морского соединения и сухопутных частей. Необходимо отметит, что Британией в те годы правила «Железная леди» Маргарэт Тэтчер. В ходе боевых действий Великобритания установила блокаду островов, высадила десант, который и вынудил аргентинские войска на острове капитулировать. Аргентина потерпела поражение, но продолжила оспаривать как название островов, так и территориальную принадлежность. Периодически воспоминания о могучем Королевском военно-морском флоте остужали горячие головы аргентинских политиков.

И вот снова, новоизбранный президент Хавьер Милей поднял вопрос о принадлежности Фолклендских островов, а МИД латиноамериканской страны призвал Великобританию вернуть Фолклендские (Мальвинские) острова. Как утверждает министерство, Лондон совершил «силовой акт в мирное время», который противоречил международному праву и никогда не был одобрен правительством Аргентины. Великобритания территориальные претензии Аргентины отрицает, вернее даже не снизошла до официального ответа, а молчание предполагает направление куда следует идти Милею вместе с Аргентиной.

Вместе с тем, Милея не раз критиковали за симпатии к Тэтчер, при которой Аргентина проиграла войну за Фолклендские острова – она оказалась хорошим примером для подражания одиозного либертарианца. Как бы не кичилась Британия, но сейчас действующая власть не обладает стальными «сферами», флот уже не тот, да и политической воли нет.

Ранее стало известно о кризисе и проблемах в Королевском флоте – Британия выводит десантные корабли в резерв из-за отсутствия экипажей, а «большой позор» английского ВМФ авианосец без авиации «Prince of Wales» зафрахтовали для испытаний американские «оружейные бароны». Отметим, что новейший корабль в течение первых двух лет службы провел в море менее 90 дней, кроме того из-за происшествий он не смог отбыть к берегам США, где на него должны были погрузить самолёты F-35. Следовательно, создание ударной группировки находится под вопросом.

Таким образом, на фоне кризиса в Великобритании, Аргентина сможет перейти к силовой фазе решения спорного вопроса и восстановить историческую справедливость.

Но самое смешное в этой ситуации – в ООН заявили, что готовы помочь урегулировать разногласия между Аргентиной и Великобританией в случае активизации территориального спора. Эта бесполезная организация, которая не урегулировала ни одного конфликта решила опять взвалить на себя непосильную ношу.

Павел Ковалев