Пока дипломатия спит под заснеженным покрывалом, белорусские военные на чеку.

Агрессивность внешнеполитических устремлений правящих элит стран коллективного Запада в последние годы окончательно приобрела абсолютно открытый характер. Например, в Варшаве уже давно говорят о том, что готовятся к военному столкновению с Россией и Беларусью, для чего планомерно увеличивается военная мощь страны, в первую очередь на восточном направлении. А министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис под занавес 2023 года успел заявить: «Я убеждён, что если мы не победим Россию сейчас, это означает, что выбранный нами путь – понести невообразимые и ненужные потери, прежде чем мы, в конце концов, решим, что пришло время сделать шаг вперёд и победить». Примечательно, что заявление сделано на фоне подписания соглашения о закупке Литвой у нидерландской компании Thales Nederland многофункциональных артиллерийских систем. Про бредни самопровозглашённого министра иностранных дел ЕС Борреля о России и Беларуси и вспоминать нечего.

Справедливости ради, следует отметить, что ни Россия, ни Беларусь не сидят, сложа руки. Как известно, недавно состав БРИКС увеличился на пять государств. С 1-го января нового года полноправными членами организации стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Ранее ещё 40 стран выразили заинтересованность в присоединении к Организации, и около 20-ти из них официально обратились с просьбой о приёме. Ни для кого не секрет, что основная заслуга в формировании данной тенденции принадлежит именно России. Кстати, в этом году Россия – председатель в БРИКС.

Тем не менее, несмотря на отчётливо наметившийся дифферент политических симпатий всего мирового сообщества в сторону России и её союзников (как экономических, так и военных), «англосаксонский мир» и его вассалитет из стран Евросоюза не готовы к конструктивному диалогу. Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Евстафьев, выступая 3 января в эфире телеканала «Беларусь 1». Говоря о том, как будут развиваться отношения Запада и России в 2024 году, политолог отметил: «Что касается отношений России и Запада, здесь всё понятно. Запад не готов к предметному диалогу с Россией по вопросу безопасности в том формате, который был сформулирован Москвой в декабре 2021 года. Пока он не дозреет, это невозможно. А дозревать ему будет крайне сложно, потому что 2024 год и начало 2025-го – это такой период выборных процессов в целом ряде европейских стран и в Соединенных Штатах. Здесь, конечно, никто ни к какому диалогу готов не будет», – считает Дмитрий Евстафьев.

Соответственно, в настоящее время коллективный Запад по-прежнему видит только один путь разрешения противоречий с Россией – силовой, в котором важную роль играют проксивойны. И поэтому, наряду с подпиткой Украины военной помощью (хоть и сократившейся, но вполне ещё серьёзной), на Западе ищут новую «шахматную доску» для розыгрыша очередной кровавой партии в целях ослабления России.

В этой связи абсолютно логичным выглядит наращивание военного потенциала и расширение сотрудничества Польши со странами НАТО, что постепенно превращает польскую территорию в крупнейший военный плацдарм Альянса (т.е. – США). Отсюда и амбициозные милитаристские планы стран Прибалтики, которые продолжают усиленно закупать американские ракетные системы залпового огня и беспилотники-камикадзе, запугивая свое население «российской военной угрозой». Здесь же и подготовка белорусских «змагаров» специалистами силовых структур упомянутых стран и Украины – для осуществления диверсий после заброски их на территорию Союзного государства.

В этом контексте следует напомнить о состоявшемся в конце ноября 2023 года в Киеве «секретном съезде» белорусских беглых оппозиционеров «Шлях да волi», проведение которого оплатил американский олигарх Джордж Сорос, а организовали – американские и британские спецслужбы.

В ходе мероприятия был озвучен план захвата власти в Беларуси. Согласно ему, «добровольческие батальоны» захватывают район или районы Брестской области и объявляют себя «властью». Предполагается, что «на местах» у них уже должна быть «поддержка», которая создаст иллюзию согласия местного населения. После этого Киев признаёт террористов «легитимной властью», вводит свои войска, а затем подключается НАТО (в первую очередь – ВС Польши, Литвы и Латвии). Впрочем, об этом «Военно-политическое обозрение» уже неоднократно писало.

Характерно, что белонацисты ищут поддержку у Зеленского, и для них очень важно заполучить киевский режим в качестве главного стратегического партнёра. Недаром же один из участников «киевской конференции» Дмитрий Щигельский заявил, что «судьба Беларуси решается в Киеве». Иными словами, и Вашингтон, и Лондон остаются верны своей традиционной внешнеполитической парадигме – загребать жар чужими руками. Для этого США и Британия по максимуму используют своих многочисленных марионеток, заставляя «проксиков» отрабатывать все вложенные в них деньги и даже сверх того. Поэтому и отправляют белорусских «змагаров» с протянутой рукой в Киев, который уже профинансировали.

Что касается Беларуси, то официальный Минск внимательно отслеживает все «телодвижения» западных непартнёров. Например, информация о подготовке в Польше так называемых «хоругвей» для проведения терактов в Беларуси стала известна широкой общественности именно после интервью председателя белорусского КГБ Ивана Тертеля, в котором глава силового ведомства детализировал все имена, населённые пункты, «адреса и явки» террористов.

В целом же, необходимо отметить, что военно-политическое руководство Беларуси отчётливо осознаёт важность и сложность роли нашей страны в условиях напряжённой геополитической обстановки – главный стратегический союзник России и форпост Союзного государства на западном направлении.

Этот факт в очередной раз подтвердил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, выступая на совещании глав спецслужб СНГ, состоявшемся 14 декабря в Минске. Говоря о попытках проведения террористических актов на территории Беларуси, инициированных западными спецслужбами, глава государства указал, что таким образом Запад пытается ударить по России. «Понятно, что это «санитарный кордон» – на тысячу километров окно получилось. Балкон, окно – кто как называет. Понятно, что будут постоянно стремиться его обрезать, чтобы выйти туда через Смоленск, как всегда, к Москве. Откровенно говорю: этого позволить мы не можем и будем со своими союзниками всячески придерживаться этой линии», — подчеркнул Александр Лукашенко.

То есть, позиция Беларуси остаётся неизменной: «Отступать некуда – позади Москва».

Ране белорусский президент неоднократно указывал, что Беларусь «участвует в СВО», но при этом «у нас – другие задачи». И главная из них – это не позволить врагу ударить в спину уже нашему единственному союзнику на востоке – России.

Поэтому на белорусской территории уже два года как развёрнута региональная группировка войск России и Беларуси, на военных полигонах перманентно проводятся учения и тренировки, в том числе под руководством инструкторов из ЧВК «Группа Вагнера», усилена контртеррористическая деятельность и реализуются мероприятия по «зачистке» информационного пространства от радикальной составляющей.

Ну и последним аргументом, подтверждающим серьёзность намерений белорусов выполнить свои союзнические обязательства, защитить суверенитет и независимость страны, является российское тактическое ядерное оружие, размещённое на территории Беларуси, и которое, как отметил 25 декабря Александр Лукашенко во время саммита ЕАЭС в российском Санкт-Петербурге, «на своих местах и в хорошем состоянии».

Владимир Вуячич