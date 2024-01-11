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РИА Новости

Песков рассказал о работе Минобороны по поддержке бойцов СВО

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Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Песков: МО поддерживает бойцов СВО, но случаются негативные примеры

АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Минобороны и другие ведомства проделали колоссальную работу по поддержке участников спецоперации, система во многом налажена, но отдельные негативные примеры неизбежны, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В целом работа проделана гигантская министерством обороны, всеми нашими ведомствами. И система во многом налажена. Отдельные примеры, к сожалению, неизбежны, когда происходят задержки тех или иных выплат, задержки тех или иных комиссий", - сказал Песков.

Он добавил, что именно для ликвидации отдельных разбалансировок глава государства Владимир Путин просит предоставить ему конкретику - имена и фамилии, сроки задержки и обстоятельства.

"Это позволяет системно проблемы решать. Масштаб большой, много людей задействовано. Масштаб специальной военной операции большой. Поэтому какие-то шероховатости, они неизбежны. Не может вся система работать без каких-то накладок", - пояснил Песков, отметив, что при этом система постоянно совершенствуется.

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Путин Владимир
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