На защите национальных интересов страны в Мировом океане

Существующие сегодня военные угрозы требуют наличия у России современного Военно-Морского Флота.

Источник: redstar.ru

О направлениях развития ВМФ и важнейших событиях, произошедших в жизни и деятельности военных моряков в 2023 году, в интервью корреспонденту «Красной звезды» рассказал главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов.

– Николай Анатольевич, в какой военно-политической обстановке по морскому периметру России приходится действовать Военно-Морскому Флоту сегодня? И какими вы видите сегодня роль, место и значение ВМФ в системе национальной безопасности?

– Сегодня, и это не секрет, военно-политическая обстановка в мире характеризуется высокой напряжённостью и динамичностью, сохраняя сложный и неустойчивый характер. Значительное влияние на её развитие оказывает несколько факторов. Среди них – резко возросший уровень конфронтации между Западом и Россией в связи с проведением специальной военной операции на Украине, а также сохранение угроз международного терроризма.

Основным фактором, определяющим рост глобальной и региональной нестабильности, является стремление США и их союзников к сохранению однополярного мироустройства и экономического доминирования. С этой целью они активно используют методы политического, экономического, информационного и военного давления, вплоть до применения военной силы в обход норм международного права.

На формирование угроз военной безопасности Российской Федерации океанских и морских направлений оказывают влияние такие основные факторы, как наличие мощных группировок военно-морских сил иностранных государств в Атлантическом, Тихом океанах, в Средиземном море; планы и намерения иностранных государств по ущемлению интересов Российской Федерации в Арктике путём пересмотра статуса Северного морского пути и возможного прохода боевых кораблей; патрулирование в море на постоянной основе кораблей — носителей крылатых ракет большой дальности «Томагавк» с возможностью нанесения массированного удара по объектам на большей части территории России; активное развёртывание в передовых зонах корабельных группировок морского компонента ПРО и освоение атомными подводными лодками ВМС США и Великобритании Арктического бассейна, создание и модернизация объектов военной инфраструктуры в зарубежной Арктике.

Определённую опасность представляет развитие обстановки на направлениях, где сохраняются реальные предпосылки возникновения конфликтов, в которые может быть втянута Россия. Каждое из этих направлений имеет выход к океанским и морским зонам, поэтому наша страна строит и развивает Военно-Морской Флот как неотъемлемую часть Вооружённых Сил.

Существующие угрозы национальной безопасности требуют наличия современного Военно-Морского Флота, способного парировать данные угрозы, и совместно с другими видами и родами войск Вооружённых Сил обеспечить стратегическое ядерное и неядерное сдерживание от агрессии и защиту национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане.

Боевая подготовка сил и войск Военно-Морского Флота в 2023 году проводилась в условиях привлечения части сил и войск флотов к специальной военной операции

– Сегодня одна из важнейших задач наших Вооружённых Сил – это проведение специальной военной операции на Украине. Какую роль играет в ней Военно-Морской Флот?

– В настоящее время силы и войска Военно-Морского Флота принимают активное участие в проведении специальной военной операции. Они решают целый ряд задач, среди которых нанесение ракетных ударов высокоточным оружием большой дальности по критически важным объектам противника; ведение боевых действий соединениями и воинскими частями береговых войск ВМФ в составе группировки войск ВС РФ и силами морской авиации и войсками ПВО; обеспечение безопасной морской деятельности Российской Федерации в Чёрном и Азовском морях, Восточном Средиземноморье.

Следует отметить, что морские носители высокоточного оружия большой дальности подтвердили свою эффективность, а ракетный комплекс «Калибр» — высокую техническую надёжность.

Также успешно уничтожаются объекты противника береговыми ракетно-артиллерийскими войсками и морской авиацией Черноморского флота.

В целях обеспечения защиты национальных интересов государства в Мировом океане, предотвращения агрессии против России с океанских и морских направлений силы Военно-Морского Флота продолжают решать задачи стратегического сдерживания.

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– Расскажите о главном, а именно о подводном аргументе нашего Военно-Морского Флота. Как развиваются наши подводные силы?

– Основу группировки морских стратегических ядерных сил составят ракетные подводные лодки стратегического назначения нового поколения, обладающие высокими боевыми возможностями как по ударному, так и по оборонительному потенциалу.

Перспективными подводными лодками из состава сил общего назначения Военно-Морского Флота будут многоцелевые носители, способные решать широкий спектр задач в любом районе Мирового океана.

Для повышения боевых возможностей продолжается модернизация находящихся в составе ВМФ атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами.

Одним из приоритетных направлений является серийное строительство многоцелевых атомных и дизель-электрических подводных лодок. Эффективность применения последних была ярко продемонстрирована в ходе нанесения ударов по критически важным объектам на территории Украины.

Научно-технический задел, экспериментальная отработка ключевых конструкторских и технологических решений позволят иметь в составе ВМФ достаточно сбалансированные подводные силы, оснащённые современным ударным, в том числе высокоточным, оружием большой дальности.

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– А по какому пути развития идёт надводная составляющая наших флотов?

– Сегодня в состав группировок кораблей дальней морской зоны на постоянной основе поступают корабли новых проектов, такие как фрегаты, патрульные корабли и универсальные десантные корабли, способные обеспечить загоризонтную высадку морских десантов и управление силами в море. Кроме того, проработан вопрос о целесообразности создания перспективного морского авианесущего комплекса, применение которого повысит эффективность решения различных оперативных задач.

Основными надводными кораблями Военно-Морского Флота ближней морской зоны будут современные многоцелевые корабли, сочетающие в себе возможности противолодочных кораблей и кораблей с ударным ракетным и оборонительным оружием. Это корветы типа «Стерегущий» и «Гремящий», а также малые ракетные корабли типа «Град Свияжск».

Получит дальнейшее развитие класс кораблей противоминной обороны – морских тральщиков, создаваемых с использованием композитных материалов корпуса корабля и современных средств поиска и уничтожения мин.

– Морская авиация в составе ВМФ играет очень важную роль. По каким направлениям она развивается?

– В современных условиях основными направлениями развития морской авиации Военно-Морского Флота являются количественное увеличение боевого состава морской авиации ВМФ, расширение боевых возможностей имеющихся воздушных судов за счёт их модернизации, перевооружение на современные авиационные комплексы.

Повышение боевых возможностей противолодочной и морской разведывательной авиации планируется за счёт модернизации существующего парка самолётов, таких как Ту-142МЗ, Ил-38 и вертолётов Ка-27, Ка-31Р, а также создания перспективных противолодочных авиационных комплексов.

Развитие морской штурмовой и истребительной авиации обеспечивается за счёт перевооружения на современные авиационные комплексы поколения «4++» (к нему относится многофункциональный истребитель Су-30СМ2) и поступления корабельных ударных вертолётов Ка-52К, а также создания перспективных корабельных авиационных комплексов истребительной авиации.

Особое внимание уделяется развитию беспилотной авиации. Спланировано поступление на вооружение современных беспилотных комплексов «Иноходец», «Охотник».

– Расскажите, как развиваются береговые войска и морская пехота.

– Основным направлением развития береговых войск является оснащение их береговыми ракетными комплексами нового поколения, такими как БРК «Бал» и БРК «Бастион». Это уже позволило увеличить ударные возможности Военно-Морского Флота по поражению надводных кораблей противника в ближней морской зоне.

В целях наращивания боевых возможностей морской пехоты как отдельного рода сил ВМФ в среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии – в бригаду.

– Обновление ВМФ требует и развития береговой системы инфраструктуры. Не так давно вы проверяли состояние инфраструктуры Каспийской флотилии и Тихоокеанского флота. Расскажите о работе в этой важнейшей сфере.

– Работа по развитию системы базирования развёрнута и ведётся по следующим основным направлениям: на Северном и Тихоокеанском флотах – по подготовке инфраструктуры к приёму поступающих на вооружение подводных лодок новых проектов; на Черноморском флоте – по совершенствованию и наращиванию системы базирования в Новороссийске и Крыму; на Балтийском флоте – по реконструкции и дооборудованию главной военно-морской базы Балтийск для обеспечения базирования соединений надводных кораблей типа корвет и дизель-электрических подводных лодок нового поколения; на Каспийской флотилии – по обустройству основного пункта базирования Каспийской флотилии в Республике Дагестан.

– Николай Анатольевич, как вы оцениваете состояние боевой подготовки сил и войск ВМФ, качественные параметры боевой учёбы?

– Боевая подготовка сил и войск Военно-Морского Флота в 2023 году проводилась в условиях привлечения части сил и войск флотов к специальной военной операции.

В период с 2 по 15 августа в акватории Северного, Балтийского морей и Северной Атлантики под управлением Главного командования ВМФ проведено учение «Океанский щит — 2023», в котором приняли участие группировки кораблей Северного и Балтийского флотов.

В ходе учения практически отработаны вопросы противоминного обеспечения развёртывания группировок сил, ведения поисково-разведывательных действий, слежения и уничтожения (условно) корабельных группировок противника, поражения критически важных объектов; создания района ограничения доступа, контрольного поиска иностранных подводных лодок с привлечением многоцелевых атомных подводных лодок, корабельных ударных групп и самолётов морской авиации. Поставленные задачи выполнены в полном объёме.

Проведение мероприятий в Балтийском и Северном морях вызвало соответствующую реакцию представителей государств этих регионов. Наиболее резкая реакция была отмечена со стороны представителей военно-политического руководства Польши и стран Балтии. Наряду с заявлениями о доминировании НАТО в Балтийском море у них отмечались и более объективные оценки, вплоть до признания превосходства Военно-Морского Флота России в данном регионе.

В период с 4 по 8 сентября под руководством Главного командования ВМФ проведено исследовательское командно-штабное учение с силами (войсками) Балтийского флота. Всего к практическим действиям привлекалось 118 кораблей и судов обеспечения, 29 летательных аппаратов, 5 комплексов БРАВ и более 9 тысяч военнослужащих. В ходе практических действий было проведено более 1300 различных мероприятий боевой подготовки с отработкой готовности сил и войск флота к выполнению задач по предназначению в различных условиях обстановки. По результатам учения проверены и положительно оценены навыки командиров соединений, тактических групп, кораблей и частей по управлению силами (войсками) при решении поставленных задач и практическому применению оружия.

В период с 15 по 25 сентября 2023 года на Чукотке проведено исследовательское тактическое учение «Финвал-2023». В ходе учения, к которому привлекались порядка 10 тысяч военнослужащих и более 50 единиц боевой техники, успешно выполнены совместные ракетные стрельбы кораблями, подводными лодками, береговыми ракетными комплексами и морской авиацией Тихоокеанского флота, отработаны задачи по перехвату и уничтожению воздушных целей, а также по постановке оборонительных минных заграждений в Чукотском море.

Кроме этого, проведён ряд значимых исследований по применению оружия, совершенствованию системы управления и наращиванию системы освещения обстановки. Цели учения достигнуты.

Тихоокеанский флот подтвердил высокий уровень морской, полевой и воздушной выучки личного состава, готовность к решению задач в условиях Арктики.

– Актуальным является и вопрос международного военно-морского сотрудничества. Каково его состояние с учётом меняющейся обстановки в мире?

– Эта часть деятельности ВМФ России находится в хорошем тонусе. В прошлом году успешно проведено три совместных военно-морских учения с военно-морскими силами Южной Африки, Ирана, Китая, а также обеспечено участие в одном многонациональном учении «Комодо-2023» с участием кораблей Северного и Тихоокеанского флотов в Индонезии. Всего в учении принимало участие 35 государств.

В декабре прошли военно-морские учения с ВМС Алжирской Народной Демократической Республики и Арабской Республики Египет.

Хочу отметить расширение географии военно-морского сотрудничества. Так, в акватории Андаманского моря под моим руководством впервые в истории современной России проведено совместное военно-морское учение с военно-морскими силами Республики Союз Мьянма.

В 2023 году делегации Военно-Морского Флота приняли участие в 51 мероприятии за рубежом. В Российской Федерации были приняты 24 иностранные военные делегации.

Нельзя забывать, что на международный престиж России как морской державы влияют и такие мероприятия, как Главный военно-морской парад. Такой парад был проведён 30 июля 2023 года в День Военно-Морского Флота России в акватории Невы и Финского залива. Парад в очередной раз стал одним из значимых военно-патриотических событий года. В параде приняли участие 41 корабль и боевой катер, 7 парусных судов и более 3 тысяч человек личного состава.

Посещаемость мероприятий парада составила свыше 2 миллионов 350 тысяч человек, что на 350 тысяч больше чем в прошлом году.

– Николай Анатольевич, как обстоят дела в системе военно-морского образования и подготовки кадров для нашего ВМФ?

– Подготовка специалистов по различным военно-учётным специальностям осуществляется традиционно в системе военного образования. Проводится плановая работа по совершенствованию сети учебных заведений, готовится к открытию с 1 сентября 2024 года филиал Нахимовского военно-морского училища в городе Мариуполе. С 2023 года восстановлено заочное обучение в Военно-морской академии по программам высшей оперативно-тактической подготовки.

Завершены мероприятия по реорганизации ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» и выделению из него Балтийского высшего военно-морского училища имени адмирала Ф.Ф. Ушакова (Калининград).

29 ноября 2023 года училище зарегистрировано как самостоятельное высшее учебное заведение. Отмечу, что поддержаны предложения Главного командования ВМФ по воссозданию Высшего военно-морского училища подводного плавания и Морского корпуса Петра Великого.

Также проводится работа по совершенствованию научного комплекса. Не остаётся без внимания и практическая подготовка курсантов. В 2023 году в штурманских походах учебного корабля «Перекоп» приняли участие порядка 1000 курсантов военно-морских учебных заведений и 142 воспитанника довузовских образовательных организаций ВМФ. Общая протяжённость штурманских походов составила более 32 тысяч морских миль.

Характерной особенностью 2023 года стал поход учебного корабля через Атлантику в страны Латинской Америки по маршруту Гавана (Куба) – Блуфилдс (Никарагуа) – Маракайбо (Венесуэла) – Ла-Гуайра (Венесуэла). Корабль посетили почётные гости, в числе которых президент Венесуэлы Николас Мадуро, командующие ВМС Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, а также посол Российской Федерации в Республике Куба, члены посольства и местные жители.

Также стоит отметить этап учебного похода по маршруту Кронштадт – Балтийск – Кронштадт. В ходе него нахимовцы и кадеты посетили Балтийское высшее военно-морское училище имени адмирала Ф.Ф. Ушакова в Калининграде и другие памятные места.

Помимо сети высших военно-морских учебных заведений и довузовских образовательных организаций, Главное командование Военно-Морского Флота является ответственным заказчиком подготовки в 15 военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования. В настоящее время в них проходят обучение свыше 5000 студентов по более чем 50 программам военной подготовки в интересах Военно-Морского Флота. В 2024 году мы сформируем военный учебный центр при Дагестанском государственном техническом университете.

– А как вы оцениваете преемственность флотских традиций и роль ветеранов ВМФ на современном этапе?

– Сегодня роль ветеранских организаций в решении задач в интересах Военно-Морского Флота актуальна как никогда. Без единства взглядов и совместных действий нам не обойтись в строительстве ВМФ России.

В Военно-Морском Флоте насчитывается 178 ветеранских организаций, которые объединяют более 37 000 ветеранов.

Главное командование ВМФ высоко ценит их помощь в сохранении и приумножении ратных традиций, патриотическом воспитании молодёжи, повышении престижа военной службы на кораблях и в воинских частях флота. Подтверждением этому является совместное проведение в 2023 году более 300 мероприятий различной направленности.

Достойна уважения деятельность ветеранов в составе информационных бригад Минобороны России по поддержке участников специальной военной операции в Донбассе и на Украине.

К примеру, в период с 8 по 20 ноября 2023 года группа ветеранов Балтийского флота в составе агитбригады посетила подразделения морской пехоты Военно-Морского Флота на фронте.

Значительная часть ветеранских организаций по своей инициативе оказывает благотворительную помощь участникам специальной военной операции.

Считаю необходимым в каждой ветеранской организации широко использовать весь арсенал проверенных временем форм военно-патриотической работы с молодёжью. Это особенно актуально в нынешней ситуации, когда развернулась настоящая идеологическая война за умы подрастающего поколения.

Весомый вклад в деятельность Военно-Морского Флота вносит Адмиралтейский координационный совет общественных организаций ветеранов ВМФ. За восемь лет он объединил в своих рядах сотни ветеранов, многогранной деятельностью заслужил общественный авторитет и признание.

Для Главного командования ВМФ важно, что Координационный совет занимает ответственную гражданскую позицию, активно участвует в жизни Военно-Морского Флота, реализует востребованные социальные проекты.

Юлия КОЗАК, "Красная звезда"