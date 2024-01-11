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ТАСС

Эрдоган заявил о начале гонки вооружений из-за конфликта на Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Вильнюсе, Литва, 11 июля 2023 г.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Вильнюсе, Литва, 11 июля 2023 г.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

По словам президента Турции, "ситуация в мире поменялась"

АНКАРА, 10 января. /ТАСС/. Несколько стран после начала украинского конфликта включились в гонку вооружений. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре.

По его словам, "ситуация в мире поменялась" после начала конфликта. "В эту новую эпоху геополитика занимает все более заметное место. В этом процессе мы также наблюдаем радикальные изменения в концепциях безопасности. Например, государства, которые еще 5-10 лет назад считали расходы на оборону расточительством и бременем для государственного бюджета, в последние 1-2 года включились в гонку вооружений", - заявил турецкий президент. Эрдоган не уточнил, какие страны он имеет в виду.

По словам президента, Турция - это одна из стран, которые "очень рано осознали риски и начали инвестировать в свой оборонный потенциал". "Наши достижения в оборонной промышленности, символом которой являются наши беспилотники, вызывают восхищение во всем мире, - сказал он. - В 2023 году мы побили рекорд за всю историю республики, экспортировав оборонной продукции на $5,5 млрд". 

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Турция
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Эрдоган Реджеп
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