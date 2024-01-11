Эрдоган заявил о начале гонки вооружений из-за конфликта на Украине

По словам президента Турции, "ситуация в мире поменялась"

АНКАРА, 10 января. /ТАСС/. Несколько стран после начала украинского конфликта включились в гонку вооружений. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре.

По его словам, "ситуация в мире поменялась" после начала конфликта. "В эту новую эпоху геополитика занимает все более заметное место. В этом процессе мы также наблюдаем радикальные изменения в концепциях безопасности. Например, государства, которые еще 5-10 лет назад считали расходы на оборону расточительством и бременем для государственного бюджета, в последние 1-2 года включились в гонку вооружений", - заявил турецкий президент. Эрдоган не уточнил, какие страны он имеет в виду.

По словам президента, Турция - это одна из стран, которые "очень рано осознали риски и начали инвестировать в свой оборонный потенциал". "Наши достижения в оборонной промышленности, символом которой являются наши беспилотники, вызывают восхищение во всем мире, - сказал он. - В 2023 году мы побили рекорд за всю историю республики, экспортировав оборонной продукции на $5,5 млрд".