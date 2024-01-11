Разработчик процессоров «Эльбрус» учредил новую компанию

Она будет разрабатывать программно-аппаратные комплексы на базе российских чипов

Разработчик российских процессоров «Эльбрус» АО МЦСТ учредил новую структуру — ООО «Эльбрус», основной вид деятельности которого — это разработка программного обеспечения. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ». Новая компания была создана 24 декабря, МЦСТ получил в ней 40%, Научно-исследовательский центр цифровых технологий (НИЦ ЦТ) — 35%, а Институт государственно-частного планирования (Институт ГЧП) — 25%.

Гендиректор ООО «Институт ГЧП» Елена Антипина рассказала журналистам, что новая структура была создана для разработки и продвижения на рынок отечественных высокопроизводительных и безопасных программно-аппаратных комплексов (ПАК) на базе микропроцессоров «Эльбрус». Комплексы будут использовать специальное ПО от НИЦ ЦТ, максимально реализующее технологические возможности этих чипов. По словам Антипиной, компания нацелена на импортозамещение ПАК с работой в режиме реального времени на рынке промышленной автоматизации, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры.

Какие конкретно устройства в результате получат российские процессоры «Эльбрус», пока не ясно. Известно лишь, что производство ПАК будет организовано в новом кластере двойного назначения, который сейчас формируется в Москве и Подмосковье, но сроки его запуска не раскрываются. При этом ряд производителей электроники и микроэлектроники заявили «Коммерсанту», что у участников нового проекта нет собственных производств, а об их разработках на рынке практически ничего не известно.

Первоисточник: https://www.kommersant.ru/doc/6442773