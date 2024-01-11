Войти
ixbt.com

Учёные создали первый в мире функциональный полупроводник из графена. Для него была создана технология получения эпитаксиального графена

312
0
0
Полупроводник из графена
Полупроводник из графена.
Источник изображения: ixbt.com

На работу ушло 10 лет

Чем ближе мир подбирается к техпроцессам около 1 нм, тем активнее говорят о том, что совсем скоро индустрии понадобится замена кремния. И, похоже, учёные создали один новый вариант — графен. 

Точнее, сам графен известен уже не первый год, но учёные из Технологического института Джорджии утверждают, что создали первый в мире функциональный полупроводник из графена. Несмотря на множество уникальных характеристик, применять графен на практике пока не так просто. Но учёные, потратив 10 лет, создали эпитаксиальный графен, который не только можно использовать для производства полупроводников, но и задействовать при этом текущие традиционные методы обработки материалов, что существенно повышает потенциал коммерциализации технологии. 

Давняя проблема в графеновой электронике заключается в том, что графен не имеет правильной запрещенной зоны и не может включаться и выключаться с правильным соотношением. На протяжении многих лет многие пытались решить эту проблему различными методами. Наша технология позволяет достичь ширины запрещенной зоны и является решающим шагом в реализации электроники на основе графена. — Доктор Лей Ма.


Теперь у нас есть чрезвычайно прочный графеновый полупроводник, подвижность которого в 10 раз выше, чем у кремния, и который также обладает уникальными свойствами, недоступными у кремния. — Уолтер де Хир, профессор физики в Технологическом институте Джорджии.

Прорыва удалось достичь, когда команда учёных придумала, как выращивать графен на пластинах карбида кремния с помощью специальных печей. Они создали эпитаксиальный графен, который представляет собой один слой графена, растущий на кристаллической грани карбида кремния. Команда обнаружила, что при правильном изготовлении эпитаксиальный графен химически связывался с карбидом кремния и начинал проявлять полупроводниковые свойства. В течение следующего десятилетия они продолжали совершенствовать материал в Технологическом институте Джорджии, а затем в сотрудничестве с коллегами из Тяньцзиньского международного центра наночастиц и наносистем при Тяньцзиньском университете в Китае.

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Похожие новости
11.03.2020
СИПРИ занижает показатели роста российского экспорта вооружений
29.04.2019
МИД: США видят в Европе поле для ядерной войны
27.12.2017
"Барак-8". Что он дал индийским ракетчикам?
10.05.2016
Vox: И без танков у Запада хватит сил поставить Россию на место
30.06.2014
10 причин, по которым война между США и Китаем почти неизбежна
15.08.2012
Группа китайских военных кораблей прибыла в Хайфу
24.03.2010
Объем российского экспорта вооружений во Вьетнам вырос в 3,5 раза
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.01 08:54
  • 58122
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.01 04:56
  • 0
Будет ли Россия пытаться "захватить" б. Украину?
  • 11.01 03:21
  • 2
Военные приготовления НАТО
  • 10.01 23:59
  • 339
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 10.01 19:24
  • 3
Бинокли JIM-LR разлетаются как горячие пирожки
  • 10.01 14:24
  • 0
А чьи острова? Противостояние в Южной Атлантике
  • 10.01 12:27
  • 5
"Охота за кораблями Черноморского флота": как будет развиваться СВО в 2024 году
  • 10.01 06:55
  • 9
Способен ли "Запад" на конвенциональную (или ядерную с ТЯО) войну с Россией?
  • 10.01 01:08
  • 8
Разделяй и властвуй: Англия всегда считала Россию врагом №1
  • 09.01 15:16
  • 1
Северный флот заявил о планах в 2024 году продолжить укреплять позиции в Мировом океане
  • 09.01 11:35
  • 1
Российские войска получили новейшие САУ "Коалиция-СВ"
  • 09.01 05:32
  • 0
Об оценке качества и "силы" военной техники.
  • 09.01 03:47
  • 1
Французский телеканал: Применение ВС России крылатых ракет с тепловыми ловушками затрудняет работу операторов ПЗРК Stinger ВСУ
  • 09.01 03:33
  • 1
Кандидат в президенты США: Мало кто понимает, что означает война на Украине для крупного бизнеса
  • 09.01 01:24
  • 10
Об отличиях возможностей ВС РФ и ВСУ по прорыву обороны