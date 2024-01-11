Станкостроительный холдинг Ростеха в 2024 году удвоит производство

Станкостроительный холдинг «СТАН», находящийся под управлением компании «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех, подвел результаты работы за 2023 год. По итогам отчетного периода предприятию удалось на 100% выполнить производственную программу и расширить мощности за счет открытия новых площадок. Приоритетной задачей на 2024 год станет расширение присутствия на отечественном рынке металлообрабатывающего оборудования за счет наращивания производства станков и комплектующих.

Ключевым результатом работы холдинга в 2023 году стало выполнение в полном объеме производственной программы. На заводах «СТАНа» – это пять предприятий в Москве, Коломне, Иванове, Рязани и Стерлитамаке – за минувшие 12 месяцев были произведены и подготовлены к отгрузке более 70 станков, из них 36 станков поставлены заказчикам и введены в эксплуатацию в рамках контрактов прошлых лет.

В 2023 году станкостроительный холдинг расширил производственные мощности. В сентябре в состав холдинга вошло новое предприятие по обслуживанию станков – «Станремсервис». В этом же месяце на базе Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова Объединенной авиастроительной корпорации было создано и первое ремонтно-сервисное подразделение. Также в октябре в доверительное управление холдингу был передан липецкий завод «РТ-Станкоинструмент», который специализируется на производстве шлифовальных станков универсальной группы.

Активная работа в 2023 году велась и в сфере международного сотрудничества. В течение года «СТАН» заключил ряд соглашений о сотрудничестве с китайским производителем систем ЧПУ HCNC, а в ноябре холдинг принял участие в выставке CIIE-2023 в Шанхае, где представил главную новинку 2023 года – роботизированный шлифовальный центр модели СТШ ЭКО.

«В 2024 году мы планируем удвоить объемы производства станков на заводах «СТАНа» и продолжим работу по созданию десятков новых моделей станков и комплектующих к ним. Это позволит подтвердить статус холдинга как лидера российского станкостроения и укрепит его позиции на отечественном рынке металлообрабатывающего оборудования», – сообщил генеральный директор ООО «СТАН» Борис Богатырев.