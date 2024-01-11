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ЦАМТО

Литва выделит Украине бронемашины и амуницию на сумму 200 млн. евро

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Флаги Литвы и Евросоюза
Флаги Литвы и Евросоюза.
Источник изображения: ТАСС/Сергей Савостьянов

ЦАМТО, 10 января. Литва в начале 2024 года направит Украине бронемашины М577, амуницию, генераторы и системы детонирования, пакет долгосрочной помощи Киеву на 200 млн. евро уже утвержден.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Мы и далее будем поддерживать... украинцев всеми средствами: военными, экономическими, политическими. В Совете обороны Литвы мы утвердили пакет долгосрочной военной поддержки Украины на 200 млн. евро. Уже в январе снова отправим Украине амуницию, генераторы, системы детонирования, а в феврале – бронемашины М577. Мы будем обучать украинских военных, и укреплять сотрудничество в области военной промышленности", – сказал Г.Науседа на пресс-конференции с В.Зеленским. Трансляцию вел телеканал LRT.

Г.Науседа сообщил, что в ходе визита украинской делегации в Вильнюс были подписаны несколько соглашений между представителями оборонных предприятий Украины и Литвы.

Как напоминает "РИА Новости", Вильнюс в начале февраля 2022 года передал Киеву партию ПЗРК Stinger, Литва также направила на Украину своих военных для обучения украинцев обращению с ПЗРК. После начала российской спецоперации Литва передала Украине автоматы Калашникова, тепловизоры, боеприпасы, снаряжение и сухие пайки. Летом Вильнюс направил Киеву 50 бронемашин М113 и объявил краудфандинговый сбор на турецкий беспилотник Bayraktar для Украины. В результате от имени Литвы один БЛА Киеву передала бесплатно сама Турция.

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