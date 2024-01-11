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Психически больные люди с оружием: в Польше испугались "защитников" из США (Niezależny Dziennik Polityczny, Польша)

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Американские солдаты воздушно-десантных войск
Американские солдаты воздушно-десантных войск.
Источник изображения: © flickr.com / Master Sgt. John R. Nimmo Sr., U.S. Air Force

NDP: среди американских военных в Польше много психически неуравновешенных

Американские солдаты, дислоцированные в Польше, открыто признаются в алкоголизме и неспособности контролировать агрессию, пишет NDP. Вероятность встретить на берегах Вислы психически больного человека с оружием очень велика. С такими "защитниками" у Польши есть все шансы превратиться в "Остров проклятых".

Американская академия педиатрии и другие организации системы здравоохранения США объявили о "резком росте нарушений психического здоровья" среди молодежи. Такой же тревожный диагноз прозвучал из уст главного санитарного врача США Вивека Мурти (Vivek Murthy): "Спросите любого специалиста в вашем районе. Ответ вас удивит. Люди с психическими заболеваниями находятся среди нас. Почти каждый практикующий психиатр, особенно в университетах, подтвердит, что у него “огромное количество пациентов”".

Депрессия и беспокойство прочно укоренились в жизни простых американцев. Почти 87% населения США признаются, что они регулярно испытывают психологические проблемы.

В Соединенных Штатах психологическая помощь является частью стандартного медицинского пакета. Согласно статистике, 20% американцев на протяжении всей своей сознательной жизни зависят от антидепрессантов и таблеток, которые они принимают на постоянной основе, словно леденцы, 53% используют антидепрессанты несколько раз в год, а 15% собираются обратиться к врачу с просьбой назначить им успокоительное…

Сильная и развитая американская система здравоохранения не только не справляется с лечением психопатологий, но и добивается совершенно противоположного эффекта. В последнее десятилетие число людей с психическими заболеваниями неуклонно растет. И это понятно, ведь чему могут научить ребенка родители, которые сами не справляются с проблемами современного мира и понятия не имеют, как реагировать даже на незначительные стрессовые ситуации?

Отсюда все печальные последствия: стрельба из огнестрельного оружия в учебных заведениях, высокий рост физического и сексуального насилия в отношении женщин и подростков, нападения на магазины среди бела дня, массовые убийства, употребление наркотиков.

При этом после каждого громкого дела выясняются интересные обстоятельства, например, то, что у 95% таких преступников имелись серьезные психические отклонения, о чем врачи знали, но…

Доктора наверняка видят симптомы тяжелых психических заболеваний. Но они их игнорируют, поскольку не понимают, что с ними делать. Сегодня в Соединенных Штатах предпочитают не замечать этой проблемы.

С молчаливого согласия правительства врачи закрывают глаза на плачевную ситуацию с психическим здоровьем американцев. Но какое нам, полякам, до этого дело? Мы ведь далеко, и их психопаты нас не достанут. Это заблуждение!

Десять лет назад эксперты начали замечать некоторые трудности с набором граждан США на военную службу. С каждым годом желающих служить становилось все меньше, а с недавних пор власти готовы принимать в армию даже тех, кто не вписывается в квалификационные нормативы. Это люди с избыточным весом, люди с психическими заболеваниями, трансгендеры и так далее. В то же время заместитель министра обороны США по кадровой политике Ашиш Вазирани (Ashish Vazirani) недавно заявил, что армия США сталкивается с одной из самых больших проблем с момента ее создания. В 2023 году в ее ряды было принято на 25% меньше людей, чем планировалось.

В то же время по всему миру расположено множество военных баз США. В Польше находится около 10 000 американских военнослужащих. Самое печальное в этой ситуации то, что эти люди имеют непосредственный доступ к оружию. Кто может гарантировать, что среди них не найдется человека с раздвоением личности или свидетеля прилета НЛО?

Между тем, некоторые американские военные даже не скрывают того, что они испытывают психологические проблемы. В социальных сетях американские солдаты, дислоцированные в Польше, открыто рассказывают, что пьют, потому что не справляются с трудной ситуацией, а также не способны контролировать агрессию и тревогу. При этом их командование старается этого не замечать.

А вот история американского солдата, который недавно покинул Вооруженные силы США в связи с окончанием контракта.

"Когда я начал принимать лекарства от своей болезни, я спал по 20 часов в сутки. Потом 14. Теперь я, наконец-то, сплю восемь часов, но, когда утром просыпаюсь, мне не сразу удается вспомнить, кто я такой. Я стою перед зеркалом и говорю себе: Меня зовут Джон Уилсон, мне 41 год, я живу в Уичито, я люблю Миру и Сару. Чувства, которые я испытываю к своей дочери и жене, не сразу встают на свои места. Еще несколько минут я ощущаю эмоциональную пустоту. Только когда я подхожу к дочери и беру ее на руки, я снова чувствую любовь, с которой вчера уснул. Это странное чувство. Я не знаю, что этому причиной – лекарства или сама болезнь".

Тем временем, нас ждут масштабные учения НАТО, в ходе которых в Польшу прибудут еще несколько тысяч военнослужащих из США. Учитывая нынешнюю ситуацию в Америке, вероятность встретить на берегах Вислы психически неуравновешенного человека с оружием возрастает в несколько раз.

Наше правительство должно заботиться в первую очередь о безопасности своих граждан и только потом об интересах "союзников". Как говорится, береженого Бог бережет. Поэтому стоит пересмотреть целесообразность размещения такого большого количества американских войск на нашей территории. Сократить их количество, а в долгосрочной перспективе полностью отказаться от их "услуг" и сосредоточиться на развитии собственных вооруженных сил. Это необходимо сделать в ближайшее время, чтобы в конечном итоге наша страна не превратилась в "Остров проклятых".

Автор: Мацей Пакула (Maciej Pakuła)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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