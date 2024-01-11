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ТАСС

WP: отказ Шольца от поставок Киеву Taurus демонстрирует двойственность Запада

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Источник изображения: AP Photo/ Markus Schreiber

По мнению обозревателя Ли Хокстейдера, причиной отказа канцлера ФРГ служит страх

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца отправить на Украину крылатые ракеты Taurus демонстрирует двойственность западных стран. Такое мнение высказал обозреватель Ли Хокстейдер в материале газеты The Washington Post.

"Нежелание канцлера Германии Олафа Шольца отправлять Taurus на Украину - это изображение двойственности и самодовольства Запада в миниатюре", - написал он, указав на колебания, которые испытывают союзники Киева, принимая решения об отправке новых вооружений.

Как утверждает обозреватель, ракеты Taurus - это именно то "оружие, которое может разрушить Керченский мост", в то время как другие вооружения могли бы только "пробить дыры в нем". По мнению Хокстейдера, "ни одно оружие и ни один единственный удар" не смогут переломить ход конфликта, но удар по мосту послужил бы "символическим сигналом" для России.

По его мнению, причиной отказа канцлера ФРГ от поставок ракет Taurus служит страх. "Шольц опасается, что Украина может использовать Taurus, дальность которых составляет около 300 миль (примерно 483 км - прим. ТАСС), для ударов по территории России. Он боится, что [президент РФ Владимир] Путин воспримет поставки ракет Киеву как провокацию. Он боится, что это может спровоцировать эскалацию". - пояснил журналист.

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны и в октябре прошлого года принял решение пока не делать этого. Он неоднократно говорил, что все поставки оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 ракет Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя. 

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Германия
Россия
Украина
Продукция
SCALP
Персоны
Путин Владимир
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