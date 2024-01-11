Швеция выделила Молдавии и Грузии по полмиллиона долларов на военные нужды

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Молдавия получит от Швеции в ближайшее время 5 миллионов шведских крон (почти полмиллиона долларов) на укрепление своей обороны. Об этом сообщило посольство Швеции в Кишинёве на своей странице в социальной сети.

Транш выделяется в рамках специальной программы фонда НАТО по наращиванию военного потенциала Молдавии. Именно в этот целевой фонд и будут перечислены деньги от шведского государства. Их планируется направить на закупку военного оборудования, обучение личного состава молдавской армии и поддержку реформ в сфере обороны и безопасности, подчеркивает шведское посольство.

Примечательно, что Стокгольм также выделил деньги на военные нужды для Грузии и Украины. В частности, в фонд помощи НАТО Украине будут перечислены 50 миллионов шведских крон (4,86 миллиона долларов). Они пойдут на закупку топлива для военной техники ВСУ и приобретение новой техники.

Наконец, 5 миллионов крон (0,49 миллиона долларов получит от Молдавии и Грузия. В данном случае планируется израсходовать средства на укрепление кибербезопасности Грузии и создание в стране защищенных каналов связи.

Подобные действия западных государств можно воспринимать лишь как очередную попытку укрепить те страны постсоветского пространства, которые рассматриваются США и НАТО с точки зрения их использования против России. Украина и так находится в состоянии вооруженного конфликта с нашей страной, а Молдавию и Грузию в противостояние пытаются вовлечь давно, одновременно обещая им скорое вступление в состав Североатлантического альянса.