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Европейские монополисты испугались конкуренции в космонавтике

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Йозеф Ашбахер
Йозеф Ашбахер.
Источник изображения: © Пресс-служба Европейского космического агентства

Европейские компании-монополисты ArianeGroup, Airbus и Safran испугались конкуренции в космонавтике. Об этом пишет издание Financial Times (FT).

По словам генерального директора Европейского космического агентства (ЕКА) Йозефа Ашбахера, опасения компаний связано с решением открыть европейский рынок ракет космического назначения для конкуренции. Руководитель отметил, что проверенные временем европейские компании-монополисты могут принимать участие в конкурентной борьбе на общих условиях, однако нет никакой гарантии, что они выдержат ее.

Издание отмечает, что в последние годы европейская ракетно-космическая отрасль столкнулась с рядом задержек в создании перспективных носителей, в частности, ракет Ariane 6 и Vega-C, и конкуренцией со стороны американской компании SpaceX.

По словам исполнительного директора Airbus Гийома Фори, конкуренция представляет серьезную проблему для ArianeGroup, а фрагментация европейского рынка производителей ракет может стать настоящей катастрофой для отрасли.

В декабре издание SpaceNews сообщило, что ЕКА перенесло запуск легкой ракеты Vega после обнаружения на свалке топливных баков верхней ступени.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Airbus
ESA (ЕКА)
Safran
SpaceX
Проекты
Ariane РН
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