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ЦАМТО

В Турции начались летные испытания БЛА "Анка-3"

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 10 января. Турецкая компания Turkish Aerospace в канун Нового года приступила к летным испытаниям нового БЛА "Анка-3".

Как сообщает Jane's Defence Weekly, свой первый полет продолжительностью 70 мин. БЛА выполнил 29 декабря над Анкарой. В ходе полета аппарат развил скорость 150 узлов и достиг высоты 8000 футов (2438 м).

Turkish Aerospace разрабатывает малозаметный БЛА, в первую очередь, для выполнения задач сбора информации, наблюдения и разведки, нанесения ударов в глубине территории противника, а также подавления ПВО.

Турецкие СМИ впервые опубликовали изображение "Анка-3" в декабре 2022 года. Первые рулежные испытания "Анка-3" были проведены в апреле 2023 года.

БЛА выполнен по схеме "летающее крыло", оснащен реактивным двигателем и внешне напоминает американский X-47B, европейский nEUROn и российский "Охотник".

По информации Turkish Aerospace, максимальная взлетная масса "Анка-3" составляет 6500 кг, максимальная грузоподъемность – 1200 кг. Расчетная максимальная высота полета – 44 тыс. футов (13411 м). БЛА может находиться в воздухе до 10 часов на высоте 30 тыс. футов (9144 м). Его крейсерская скорость составляет 250 узлов, максимальная – 425 узлов. Таким образом, "Анка-3" превосходит ранее разработанные Turkish Aerospace БЛА "Аксунгур" и "Анка" по скорости и грузоподъемности.

"Анка-3" сможет транспортировать 650 кг боеприпасов в каждом из двух внутренних отсеков вооружения или 650 кг во внутренних отсеках и 100 кг на внешних подкрыльевых узлах подвески. БЛА сможет нести широкий спектр ракет, управляемых боеприпасов и свободнопадающих бомб.

Как заявляет разработчик, новый беспилотный летательный аппарат будет применяться с той же инфраструктурой и наземной станцией управления, что и базовая версия "Анка", а также БЛА "Аксунгур".

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США
Турция
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nEUROn
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