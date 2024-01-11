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ТАСС

"Калашников" сообщил о восьмикратном росте ГОЗ на снайперские винтовки в 2023 году

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СВД (сверху) и СВДС (снизу)
СВД (сверху) и СВДС (снизу).
Источник изображения: wikipedia

Концерн ранее сообщал об успешном прохождении приемки СВЧ и передаче первой серийной партии этого оружия заказчику

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Гособоронзаказ (ГОЗ) на поставку снайперских винтовок концерна "Калашников" в 2023 году вырос в восемь раз, сообщили в его пресс-службе.

"В 2023 году государственный оборонный заказ на поставку снайперских винтовок производства концерна "Калашников" вырос в восемь раз по сравнению с 2022 годом. Помимо снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) и снайперской винтовки Драгунова (СВД), "Калашников" продолжает поставлять 7,62-мм снайперские винтовки Драгунова со складывающимся прикладом (СВДС) и 7,62-мм снайперские винтовки СВ-98", - сообщили там.

В конце декабря концерн сообщал об успешном прохождении приемки СВЧ и передаче первой серийной партии этого оружия заказчику.

Снайперская винтовка Чукавина - полуавтоматическая снайперская винтовка, в варианте под калибр 7,62х54 мм совместима с магазинами от снайперской винтовки Драгунова, которую может заменить и надежность которой унаследовала. Как отмечал сам Чукавин в интервью ТАСС, новая винтовка превосходит предшественника по показателям кучности стрельбы на 25-30%. СВЧ без магазина весит 4,8 кг, общая длина с разложенным прикладом и пламегасителем составляет 1 170 мм, длина ствола - 620 мм. 

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Продукция
СВ-98
СВД
СВДС
Система поражения "Ратник"
Проекты
Гособоронзаказ
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