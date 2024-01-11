Премьер Словакии считает, что стратегия Запада на Украине не работает

Роберт Фицо отметил, что Украина не способна провести контрнаступление

БРАТИСЛАВА, 10 января. /ТАСС/. Стратегия западных стран на Украине не работает, она оказалась неудачной. Об этом написал в комментарии для газеты Pravda премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Стратегия Запада на Украине, просто говоря, не работает", - отметил он. По его словам, она оказалась "абсолютно неудачной".

"С самого начала конфликта на Украине я отвергал его черно-белое видение, как того хотели в Вашингтоне или Брюсселе. Война на Украине уходит своими корнями в 2014 год, [ее причины коренятся] и в развитии украинской политической сцены и ее отношении к согражданам русской национальности. И, конечно же, в тотальном влиянии США на все, что происходило и происходит на Украине после 2014 года", - написал Фицо.

Действия РФ на Украине после 24 февраля 2022 года, как полагает премьер, Запад использовал с целью "поставить Россию на колени". Для ее достижения киевским властям поставляют оружие и миллиарды долларов.

"Шокирует то, как Запад неоднократно ошибался в оценке ситуации в России", - отмечает Фицо. Он указал, что Россия полностью контролирует новые регионы. "Российская экономика и российская валюта не обрушились, антироссийские санкции повышают самодостаточность этой огромной страны, российские энергетические гиганты рапортуют о рекордных поставках [сырья] в Китай и Индию", - написал глава правительства Словакии.

"Я не из тех словацких политиков, которые радуются, что в Словакии из РФ делают смертельного врага, и мне совсем не нравится, чтобы нас поэтому называли в России недружественным государством", - отметил Фицо.

Украина, по его мнению, не способна провести контрнаступление. "Позиции украинского президента [Владимира Зеленского] пошатнулись, в то время как российский президент [Владимир Путин] наращивает и укрепляет свою политическую поддержку", - написал Фицо.

"Не позволю себе, конечно, утверждать, что Россия не ощущает влияния негативных последствий принятого в феврале 2022 года решения о применении военной силы на Украине, но ни в коем случае не до такой степени, чтобы это развалило ее, как предрекали западные планировщики", - отметил глава правительства Словакии.

Фицо прогнозирует, что Запад еще какое-то время будет безрезультатно направлять оружие и деньги Украине. Авторам стратегии в отношении РФ признать ее ошибочность является "политически невозможным".

"Через два-три года мы будем находиться там же, где и сейчас. Только Евросоюз, возможно, потеряет €50 млрд, а на Украине кладбища пополнятся тысячами погибших солдат. Здравый смысл, к сожалению, не побеждает, хотя он нам и велит немедленно объявить перемирие и сесть за стол переговоров", - написал Фицо. По его словам, с течением времени Россия лишь укрепит свои позиции для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Словацкий премьер отметил, что РФ нужны гарантии безопасности, а Евросоюз и Россия взаимно необходимы друг другу. "Как глава правительства Словакии, я не буду сеять вражду ни к какой из стран. Желаю постепенной стандартизации отношений между государствами - членами ЕС и Россией", - написал Фицо. Братислава, по его словам, намерена помогать Украине в достижении членства в ЕС при выполнении ею предусмотренных для этого условий.