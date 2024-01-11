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Известия.ru

Гособоронзаказ на снайперские винтовки «Калашникова» вырос в восемь раз

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Государственный оборонный заказ (ГОЗ) на поставку снайперских винтовок производства концерна «Калашников» вырос в восемь раз по сравнению с 2022 годом. Об этом 10 января сообщил сайт компании.

По данным концерна, в гособоронзаказ вошли снайперские винтовки Чукавина (СВЧ), Драгунова (СВД), а также 7,62-мм снайперские винтовки Драгунова со складывающимся прикладом (СВДС) и 7,62-мм снайперские винтовки СВ-98.

Серийное освоение СВЧ «Калашников» запустил в 2023 году. Первую серийную партию отгрузили в адрес заказчика в декабре 2023 года.

Масса СВЧ калибром 7,62х54 мм. без магазина составляет 4,8 кг, а длина – 1170 мм, при этом длина ствола – 620 мм. Винтовка оснащена надежной газоотводной автоматикой.

Ранее, 25 декабря, президент концерна Алан Лушников сообщил, что в январе 2024 года в Вооруженные силы (ВС) поступит первая партия модернизированных с учетом опыта спецоперации автоматов Калашникова АК-12. В том же месяце в концерне сообщили, что в 2023 году поставки автомата АК-12 выросли почти вдвое.

В начале октября сообщил о запуске в серийное производство снайперской винтовки Чукавина. По словам Лушникова, на СВЧ можно устанавливать все современные типы оборудования, в числе которых глушители, тепловые, ночные и инфракрасные прицелы, а также лазерные целеуказатели.

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Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
СВ-98
СВД
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