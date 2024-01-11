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ТАСС

LandSpace намерена запустить многоразовые ракеты в 2025 году

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Zhuque-2
Zhuque-2.
Источник изображения: wikimedia.org

По данным FT, SpaceX пока остается единственным коммерческим оператором многоразовых ракет

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Китайская компания LandSpace планирует запустить в 2025 году ракеты-носители многоразового использования, намереваясь нарушить монополию в этой сфере американской SpaceX, основанной в 2002 году Илоном Маском. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

12 июля 2023 года разработанная LandSpace ракета Zhuque-2 стала первым в мире носителем, работающем на топливе из метана и жидкого кислорода, успешно вышедшим на запланированную орбиту. В этой области китайская компания сумела опередить SpaceX, которая намеревается также использовать метан в космическом многоразовом корабле Starship.

По данным издания, SpaceX остается единственным коммерческим оператором многоразовых ракет, но "китайская LandSpace, осуществившая свой первый успешный запуск спутника в декабре, заявляет, что запустит многоразовую ракету в 2025 году".

Топливо на основе метана, как подчеркивает издание, привлекает значительное внимание, поскольку потенциально его можно производить на Марсе из находящихся там материалов, таких как углекислый газ и вода изо льда, что делает возвращение с этой планеты более возможным.

LandSpace, китайский частный провайдер космических запусков, был основан в Пекине в 2015 году. За эти годы компания построила несколько объектов аэрокосмической инфраструктуры в провинции Чжэцзян, в том числе завод по сборке и испытанию жидкостных ракет стоимостью $1,5 млрд в Цзясине и интеллектуальную производственную базу в Хучжоу.

Созданная LandSpace ракета-носитель Zhuque-2 способна вывести полезный груз до 1 500 кг на солнечно-синхронную орбиту, однако компания рассчитывает на то, что сможет более чем удвоить грузоподъемность за счет некоторых улучшений носителя. Использование метана в качестве топлива имеет, как отмечают эксперты, преимущества. Прежде всего при более чистом горении увеличивается срок службы двигателя, что делает его пригодным для многоразовых ракет. По сравнению с водородом метан можно хранить при управляемых температурах в более компактных резервуарах. 

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