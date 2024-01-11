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Военное обозрение

Бразилия намерена приобрести у Израиля барражирующие боеприпасы Hero-30 и Hero-120 с особой аэродинамикой

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"БПЛА-камикадзе" Hero-30
"БПЛА-камикадзе" Hero-30.
Источник изображения: UVision

Бразилия ведет активные переговоры с израильской компанией Uvision о приобретении некоторых типов вооружений, включая и барражирующие боеприпасы Hero-30 и Hero-120, или как их еще называют дроны-«камикадзе».

Таким образом бразильские власти решили последовать примеру Аргентины, которая приобрела у Uvision в январе 2023 года Hero-30 и Hero-120, используемые специальными подразделениями аргентинской армии.

Hero-30 - это простая в эксплуатации система наведения боеприпаса и сам барражирующий боеприпас, сочетающие в себе, по словам экспертов, высокий уровень точности и возможности ее отмены, что позволяет пехоте и спецназу реагировать на любые возникающие вражеские цели или угрозы и устранять их с предельной, опять же, по утверждению производителей, точностью.

Атаки этих дронов-камикадзе можно отменить в последнюю секунду и тут же повторно направить их для новой атаки. Hero-30 можно использовать как стационарно, так и установив на транспортное средство.

Что касается Hero-120, то это более тяжелая система средней дальности, имеющая радиус действия до 40 км. Боеприпасами Hero-120 можно наносить точечные удары по живой силе и технике противника, включая танки, в густонаселенных городских районах. Разработчики заявляют, что высокоточные возможности системы обусловлены ее особой аэродинамической структурой, особенности которой не разглашаются.

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  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Бразилия
Израиль
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