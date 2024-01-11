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ТАСС

Блинкен потребовал от Греции продолжить поставки вооружений на Украину

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и госсекретарь США Энтони Блинкен
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: REUTERS/ Evelyn Hockstein/ Pool

По оценке newsbreak.gr, такое требование является шантажом

АФИНЫ, 10 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса продолжить поставки вооружений на Украину во время их встречи 6 января в доме премьера в городе Ханья на острове Крит. Об этом сообщает портал newsbreak.gr.

Портал утверждает, что Блинкен во время встречи потребовал поставки новых систем вооружения из Греции на Украину, "даже поставив ультиматум в несколько дней для окончательного ответа премьер-министра".

По оценке newsbreak.gr, такое требование является шантажом. Портал указывает, что если Мицотакис поддастся этому шантажу, то это нанесет невообразимый ущерб национальным интересам Греции.

Греция с 1990-х годов располагает российскими зенитно-ракетными комплексами С-300ПМУ-1 "Фаворит", "Оса-АКМ" и "Тор-М1". В декабре 2013 года греческие военные провели на полигоне Акротири на острове Крит показательные стрельбы с использованием С-300. В 2018 году Греция и Россия подписали соглашение об обслуживании военной техники под названием "Продление срока службы систем вооружения". По данным греческих СМИ, в последнее время сотрудничество двух стран по этой линии прекращено.

В феврале 2023 года тогдашний министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил греческому телеканалу ERT-1, что Греция не будет передавать Украине базирующиеся на острове Крит зенитно-ракетные комплексы С-300, так как это ослабило бы ее оборону перед лицом угроз со стороны Турции. В апреле 2023 года Панайотопулос заявлял в парламенте, что Греция не будет отправлять Leopard 2A6 на Украину. Панайотопулос подтвердил, что ранее Афины поставили на Украину БМП-1, полученные из бывшей ГДР, а также боеприпасы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Москва считает враждебными по отношению к России планы Греции по поставкам Украине С-300 и других средств противовоздушной обороны российского или советского образца. 

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БМП-1
Оса-АКМ
С-300
С-300П
С-300ПМУ-1
Тор-М1
Проекты
Тор ЗРК
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