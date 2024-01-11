Нидерланды продали партию военной техники Иордании

ЦАМТО, 10 января. Группа по утилизации наземных систем командования материального обеспечения и информационных технологий COMMIT (Material and IT Command) ВС Нидерландов продала и отправила в Иорданию партию снятой с вооружения военной техники.

В рамках данного проекта в конце 2023 года в порт Эмсхавен для отправки в Иорданию были доставлены 200 грузовиков DAF YA-4442 в различных комплектациях, 53 бронемашины YPR-765, а также два контейнера с запасными частями и инструментом общим весом 2667 т.

Оборудование, срок эксплуатации которого превышает 30 лет, первоначально с военных баз было доставлено на полигоны во Фризенвене и Аудемолене для оценки, а затем к концу ноября перевезено в Эмсхавен, который традиционно используется ВС Нидерландов для отправки грузов. Доставка техники в порт Акаба осуществлялась на борту зафрахтованного Иорданией гражданского транспортного судна.

Стоимость продажи не раскрывается. Средства от продажи техники будут направлены в оборонный бюджет Нидерландов.

Иордания является постоянным покупателем военной техники, снятой с вооружения ВС Нидерландов. Заинтересованность в закупке грузовиков и бронемашин YPR-765 иорданская сторона проявила в 2017 году. Практическая реализация проекта началась в 2018 году. Контракт на поставку ВВТ был подписан в 2020 году. Поставки начались в декабре 2023 года, и будут осуществляться в 2024 и 2025 гг.

Ключевым элементом поставки являются 53 бронемашины YPR-765. Несмотря на то, что данная техника является устаревшей, она остается на вооружении ВС Иордании. Можно предположить, что бронемашины будут использованы для замены наиболее старых образцов и в качестве источника запасных частей.

Бронемашина боевой массой 13687 кг может развивать максимальную скорость 62 км/ч и имеет запас хода 490 км. Она вооружена 25-мм пушкой и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом. Машина рассчитана на перевозку до семи человек десанта (плюс экипаж 3 человека). Бронирование ББМ обеспечивает защиту от обстрела из стрелкового оружия калибра до 12,7 мм.