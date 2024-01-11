Малайзия построит патрульные корабли LMS второй партии по турецкому проекту

ЦАМТО, 10 января. Правительство Малайзии приняло решение построить дополнительные патрульные корабли прибрежной зоны LMS (Littoral Mission Ships) второй партии (Batch II) по турецкому проекту.

Как стало известно Defense Security Asia, в настоящее время Минобороны Малайзии проводит юридическую экспертизу (аудит) четырех турецких судостроительных компаний (STM, Dearsan Shipyard, ASFAT и TAIS Shipyard), прежде чем принять решение о том, какая из них будет привлечена к проекту.

Чтобы избежать проблем, произошедших при строительстве судов предыдущей партии, постройка трех кораблей новой партии будет осуществлена по межправительственному соглашению между Малайзией и Турцией.

Ожидается, что строительство первых трех кораблей по проекту LMS Batch II начнется в следующем году. Еще пять кораблей данного типа будут построены в рамках 13-го Малазийского плана (2026-2030 гг.). Эти корабли будут крупнее по сравнению с LMS Batch I и оснащены противокорабельными ракетами NSM (Naval Strike Missile).

Напомним, что министр обороны Малайзии Мохамад Хасан в сентябре 2023 года объявил о завершении оценки предложений от девяти компаний, подавших заявки в рамках тендера по закупке патрульных кораблей прибрежной зоны LMS.

Премьер-министр страны Анвар бин Ибрагим в своем обращении к парламенту 13 октября 2023 года заявил, что правительство Малайзии выделило 2,4 млрд. малазийских ринггитов (около 515 млн. долл. по текущему курсу) на закупку трех патрульных кораблей прибрежной зоны LMS Batch II.

Как уже сообщал ЦАМТО, в марте 2017 года Министерство обороны Малайзии заключило с компанией Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd контракт на поставку ВМС страны совместно с китайским партнером четырех патрульных кораблей прибрежной зоны LMS (ныне Batch I). BNS выступала основным подрядчиком проекта и должна была обеспечить поставку кораблей совместно с китайской корпорацией CSOC. Стоимость контракта составила 1,17 млрд. ринггитов (289 млн. долл.). Планировалось, что первые два корабля LMS будут построены Wuchang Shipbuilding в Китае, еще два – на верфи BNS в Лумуте (Малайзия). В марте 2019 года было объявлено о пересмотре условий контракта. По решению правительства Малайзии, все четыре корабля должны быть построены в Китае, а стоимость заказа была снижена до 1,048 млрд. малаз. ринггитов.

Головной корабль серии, (111) "Керис", был передан ВМС Малайзии 31 декабря 2019 года и прибыл в страну в январе 2020 года. Корабли со второго по четвертый вошли в боевой состав флота с марта 2021 года по январь 2022 года. В настоящее время они входят в состав 11-й й эскадры ВМС Малайзии, размещенной на военно-морской базе "Сепанггар" в Кота-Кинабалу (штат Сабах).