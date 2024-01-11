ВМФ увеличит численность личного состава морской пехоты

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота во время выполнения учебно-тренировочных парашютных прыжков.

Главком ВМФ Евменов сообщил о создании пяти дивизий и бригады морской пехоты

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты, сообщил главком ВМФ Николай Евменов в интервью газете "Красная звезда".

"В среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии — в бригаду", — сказал адмирал.

Он уточнил, что такое решение принято для наращивания боевых возможностей морской пехоты.

О планах сформировать пять дивизий морпехов в береговых войсках на базе существующих бригад в декабре на расширенной коллегии Минобороны сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

Кроме того, Евменов в интервью рассказал, что морская авиация ВМФ получит ударные беспилотники "Иноходец" и "Охотник". Главком добавил, что боевые возможности противолодочной и морской разведывательной авиации планируется нарастить за счет модернизации существующего парка самолетов, а также создания перспективных противолодочных авиационных комплексов.