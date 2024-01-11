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РИА Новости

ВМФ увеличит численность личного состава морской пехоты

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Морские пехотинцы Тихоокеанского флота во время выполнения учебно-тренировочных парашютных прыжков
Морские пехотинцы Тихоокеанского флота во время выполнения учебно-тренировочных парашютных прыжков.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Главком ВМФ Евменов сообщил о создании пяти дивизий и бригады морской пехоты

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты, сообщил главком ВМФ Николай Евменов в интервью газете "Красная звезда".

"В среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии — в бригаду", — сказал адмирал.

Он уточнил, что такое решение принято для наращивания боевых возможностей морской пехоты.

О планах сформировать пять дивизий морпехов в береговых войсках на базе существующих бригад в декабре на расширенной коллегии Минобороны сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

Кроме того, Евменов в интервью рассказал, что морская авиация ВМФ получит ударные беспилотники "Иноходец" и "Охотник". Главком добавил, что боевые возможности противолодочной и морской разведывательной авиации планируется нарастить за счет модернизации существующего парка самолетов, а также создания перспективных противолодочных авиационных комплексов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
КФ
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