Главком ВМФ назвал корабли США угрозой национальной безопасности России

Евменов: корабли США могут достать "Томагавками" до объектов на большей части РФ

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Одна из угроз национальной безопасности России – корабли США, которые могут достать крылатыми ракетами "Томагавк" до объектов на большей части территории России, это требует наличия современного ВМФ России, способного парировать такие угрозу, заявил в интервью "Красной звезде" главнокомандующий флотом адмирал Николай Евменов.

По его словам, на формирование угроз военной безопасности океанских и морских направлений России оказывают влияние несколько основных факторов.

В числе этих факторов Евменов отметил: "Патрулирование в море на постоянной основе кораблей — носителей крылатых ракет большой дальности "Томагавк" с возможностью нанесения массированного удара по объектам на большей части территории России".

Среди других факторов он назвал наличие мощных группировок ВМС иностранных государств в Атлантическом, Тихом океанах, в Средиземном море. Планы других стран по ущемлению интересов РФ в Арктике путём пересмотра статуса Северного морского пути и возможного прохода боевых кораблей. Активное развёртывание корабельных группировок морского компонента ПРО и освоение атомными подводными лодками ВМС США и Великобритании Арктического бассейна.

Евменов добавил, что "существующие угрозы национальной безопасности требуют наличия современного Военно-морского флота, способного парировать данные угрозы, и совместно с другими видами и родами войск Вооружённых сил обеспечить стратегическое ядерное и неядерное сдерживание от агрессии и защиту национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане".

Согласно открытым данным, основными носителями крылатых ракет "Томагавк" являются эсминцы типа "Арли Берк" и крейсера типа "Тикондерога" ВМС США. На сегодняшний день в составе ВМС Соединенных Штатов находится свыше 10 крейсеров типа "Тикондерога" и около 70 эсминцев типа "Арли Берк". Потенциально все вместе они могут нести на своем борту более 7 тысяч ракет "Томагавк".

Среди других факторов Евменов назвал:

наличие мощных группировок ВМС иностранных государств в Атлантическом и Тихом океанах, а также в Средиземном море;

планы других стран по ущемлению интересов России в Арктике через пересмотр статуса Северного морского пути и возможного прохода боевых кораблей;

активное развертывание корабельных группировок морского компонента ПРО и освоение атомными подводными лодками ВМС США и Великобритании Арктического бассейна.

Как отметил главком, существующие угрозы нацбезопасности требуют наличия современного Военно-морского флота, способного совместно с другими видами и родами войск обеспечить стратегическое ядерное и неядерное сдерживание от агрессии и защиту интересов России в Мировом океане.