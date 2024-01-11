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РИА Новости

Главком ВМФ назвал корабли США угрозой национальной безопасности России

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Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George
Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George.
Источник изображения: CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll /

Евменов: корабли США могут достать "Томагавками" до объектов на большей части РФ

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Одна из угроз национальной безопасности России – корабли США, которые могут достать крылатыми ракетами "Томагавк" до объектов на большей части территории России, это требует наличия современного ВМФ России, способного парировать такие угрозу, заявил в интервью "Красной звезде" главнокомандующий флотом адмирал Николай Евменов.

По его словам, на формирование угроз военной безопасности океанских и морских направлений России оказывают влияние несколько основных факторов.

В числе этих факторов Евменов отметил: "Патрулирование в море на постоянной основе кораблей — носителей крылатых ракет большой дальности "Томагавк" с возможностью нанесения массированного удара по объектам на большей части территории России".

Среди других факторов он назвал наличие мощных группировок ВМС иностранных государств в Атлантическом, Тихом океанах, в Средиземном море. Планы других стран по ущемлению интересов РФ в Арктике путём пересмотра статуса Северного морского пути и возможного прохода боевых кораблей. Активное развёртывание корабельных группировок морского компонента ПРО и освоение атомными подводными лодками ВМС США и Великобритании Арктического бассейна.

Евменов добавил, что "существующие угрозы национальной безопасности требуют наличия современного Военно-морского флота, способного парировать данные угрозы, и совместно с другими видами и родами войск Вооружённых сил обеспечить стратегическое ядерное и неядерное сдерживание от агрессии и защиту национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане".

Согласно открытым данным, основными носителями крылатых ракет "Томагавк" являются эсминцы типа "Арли Берк" и крейсера типа "Тикондерога" ВМС США. На сегодняшний день в составе ВМС Соединенных Штатов находится свыше 10 крейсеров типа "Тикондерога" и около 70 эсминцев типа "Арли Берк". Потенциально все вместе они могут нести на своем борту более 7 тысяч ракет "Томагавк".

Среди других факторов Евменов назвал:

  • наличие мощных группировок ВМС иностранных государств в Атлантическом и Тихом океанах, а также в Средиземном море;
  • планы других стран по ущемлению интересов России в Арктике через пересмотр статуса Северного морского пути и возможного прохода боевых кораблей;
  • активное развертывание корабельных группировок морского компонента ПРО и освоение атомными подводными лодками ВМС США и Великобритании Арктического бассейна.

Как отметил главком, существующие угрозы нацбезопасности требуют наличия современного Военно-морского флота, способного совместно с другими видами и родами войск обеспечить стратегическое ядерное и неядерное сдерживание от агрессии и защиту интересов России в Мировом океане.

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Великобритания
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Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Проекты
Ticonderoga
Арктика
Ядерный щит
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