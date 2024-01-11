Boeing потерял на создании нового топливозаправщика для ВВС США 7 млрд долларов

Компания Boeing сильно поплатилась, взявшись в свое время за разработку и создание топливозаправщика следующего поколения для ВВС США. Дело в том, что контракт с правительством предусматривал фиксированную цену, что ставило Boeing в непростое положение при расходах выше ожидаемых.

Почти 13 лет спустя перерасходы Boeing на новый самолёт для ВВС США, получивший обозначение KC-46, составили 7 миллиардов долларов. И это при том, что стоимость контракта составляла 4,9 миллиарда долларов. Первоначально по контракту предусматривалось, что поставки готовых заправщиков начнутся в августе 2017 года, но первые удалось подготовить лишь в январе 2019 года.

В последующие годы программа KC-46 была сопряжена с дальнейшими задержками, включая проблемы с производственной линией, которые регулярно приостанавливали поставки, и неэффективную систему визуального наблюдения. Эта система на годы отстает от графика и ожидается, что она будет готова только в октябре 2025 года.

По словам бывшего сотрудника Пентагона Стивена Грундмана, опыт Boeing с KC-46 и другими программами в последние годы превратился в «поучительную историю» о рисках заключения контрактов с фиксированной ценой.

По контрактам с фиксированной ценой, подобным тем, которые Boeing заключил на разработку KC-46, подрядчик соглашается поставлять продукт или услугу по фиксированной цене и берет на себя расходы по любому перерасходу или изменениям, которые изначально не были согласованы с правительством.

Опыт Boeing с KC-46 показывает, что компании не могут рассчитывать на помощь Пентагона, если дела по контракту с фиксированной ценой пойдут наперекосяк, отметил Грундман.