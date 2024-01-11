В ЕС надеются успеть поставить Украине 1 млн снарядов к марту-апрелю

Для этого сообществу следует сократить экспорт вооружений в государства за пределами ЕС и оказать давление на компании военно-промышленного комплекса стран Евросоюза, отметил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон

БРЮССЕЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Евросоюз все еще может успеть выполнить свои обязательства по поставкам 1 млн артиллерийских боеприпасов Киеву к марту или апрелю нынешнего года. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Я хочу сказать вам сегодня, что мы будем придерживаться своих обязательств [по поставкам снарядов Киеву]", - приводит его слова европейская версия газеты Politico. По мнению представителя Еврокомиссии, обеспечение поставок на Украину 1 млн боеприпасов до конца марта нынешнего года "абсолютно выполнимо". Для этого сообществу следует сократить экспорт вооружений в государства за пределами ЕС и оказать давление на компании военно-промышленного комплекса (ВПК) стран Евросоюза.

Еврокомиссар утверждал, что ЕС может догнать Россию в производстве вооружений "в течение двух лет". По его словам, для сообщества "чрезвычайно важно" иметь такой же потенциал в ВПК, как у России.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель признал, что ЕС не сможет выполнить обязательство поставить Украине с марта 2023 года по февраль 2024 года 1 млн снарядов. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на итоговом заседании Европейского оборонного агентства в 2023 году, что ЕС точно нарастит производство снарядов до 1 млн в год в 2024 году.