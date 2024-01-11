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РИА Новости

Морская авиация получит ударные дроны "Иноходец" и "Охотник"

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Новейший ударный беспилотник "Охотник"
Новейший ударный беспилотник "Охотник".
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Главком ВМФ: морская авиация получит ударные дроны "Иноходец" и "Охотник"

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Морская авиация ВМФ России планирует получить ударные беспилотники "Иноходец" ("Орион") и "Охотник", заявил в интервью газете "Красная звезда" главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

"Особое внимание уделяется развитию беспилотной авиации. Спланировано поступление на вооружение современных беспилотных комплексов "Иноходец", "Охотник", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах развития морской авиации.

Главком добавил, что боевые возможности противолодочной и морской разведывательной авиации планируется нарастить за счет модернизации существующего парка самолетов, таких как Ту-142МЗ, Ил-38 и вертолетов Ка-27, Ка-31Р, а также создания перспективных противолодочных авиационных комплексов.

Ударный беспилотник "Охотник" разработан в ОКБ Сухого. Длина — 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — более 20 тонн. Аппарат создан по схеме "летающее крыло" с применением технологий и материалов, снижающих его радиолокационную и тепловую заметность.

Как ранее сообщал источник РИА Новости, в ходе испытаний дрон С-70Б выполнил стрельбу по наземным целям управляемыми ракетами, которые входят в состав вооружения истребителя пятого поколения Су-57.

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Россия
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Ил-38
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