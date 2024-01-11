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Военное обозрение

Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее «полным уничтожением»

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Источник изображения: topwar.ru

КНДР без колебаний применит весь свой арсенал для уничтожения Южной Кореи в случае обострения ситуации и продолжения провокаций. Об этом заявил Ким Чен Ын, сообщает ЦТАК.

Лидер КНДР пригрозил Сеулу "полным уничтожением" в случае продолжения военных провокаций. По его словам, политика конфронтации, проводимая руководством Южной Кореи, самоубийственна, КНДР готова применить весь свой арсенал для удара по соседней стране. При этом он добавил, что Пхеньян не будет провоцировать войну на полуострове, но и избегать ее тоже не собирается.

Если Республика Корея попытается использовать вооруженные силы против нашего государства или угрожать нашему суверенитету и безопасности, мы будем без колебания пускать в ход весь арсенал имеющихся средств и сил, чтобы полностью уничтожить Республику Корея

- заявил Ким Чен Ын при посещении предприятий оборонной промышленности.

Ранее лидер КНДР заявил, что больше не считает возможным объединение с Южной Кореей из политики Сеула, намеревавшегося "поглотить" Северную Корею и привести ее к единому стандарту. Он призвал армию Северной Кореи быть готовой к боевым действиям, в том числе и с использованием ядерного оружия.

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Страны
КНДР
Южная Корея
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
Ядерный щит
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