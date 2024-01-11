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ЦАМТО

Вступило в силу соглашение по поставке Джакарте последней партии истребителей "Рафаль"

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Истребитель Rafale
Истребитель Rafale.
Источник изображения: scramble.nl

ЦАМТО, 10 января. Dassault Aviation 8 января объявила о вступлении в силу соглашения по поставке ВВС Индонезии третьей и последней партии из 18 истребителей "Рафаль" в рамках подписанного в феврале 2022 года базового контракта.

Сообщение компании означает, что Индонезия внесла предоплату за поставку очередной партии самолетов. Таким образом, на текущий момент твердый заказ на поставку истребителей "Рафаль" в Индонезию увеличился до 42 ед.

Как сообщал ЦАМТО, переговоры о поставке истребителей "Рафаль" для ВВС Индонезии начались в конце 2020 года. 10 февраля 2022 года МО Индонезии подписало с французской компанией базовое соглашение о поставке 42 новых многоцелевых истребителей "Рафаль F3R" (30 одноместных и 12 двухместных). Общая стоимость сделки составляет 8,1 млрд. долл. При этом министр обороны Индонезии Прабово Субианто уточнил, что хотя предусматривается поставка 42 истребителей, первоначально твердый контракт был подписан только на шесть самолетов. Предполагается, что первые поставки "Рафаль" начнутся через три года после вступления контракта в силу.

В сентябре 2022 года стало известно, что власти Индонезии оплатили поставку первых шести истребителей "Рафаль". Их стоимость составила около 1,3 млрд. долл. Это позволило Dassault Aviation приступить к производству самолетов для ВВС Индонезии.

В августе 2023 года Dassault Aviation объявила о вступлении в силу соглашения по поставке ВВС Индонезии второй партии из 18 истребителей "Рафаль" в рамках подписанного базового контракта.

Приобретение истребителей "Рафаль" предусматривает комплексное решение "под ключ", включающее поставку сопутствующего оборудования, вооружений, обучение экипажей, логистическую поддержку, оборудование нескольких индонезийских авиабаз и поставку учебного центра с двумя полнофункциональными тренажерами. Программа также должна оказать положительное влияние на ОПК Индонезии, обеспечив национальной промышленности доступ к авиационным ноу-хау.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Продукция
Rafale
Компании
Dassault
Проекты
2020-й год
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