WP: прекращение поддержки Украины станет величайшей ошибкой США за 20 лет

Обозреватель газеты Макс Бут считает, что если Конгресс не примет мер, то последствия для украинской стороны и мира будут ужасающими

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Возможное прекращение Вашингтоном поддержки Киева повлечет ужасающие последствия для Украины и станет величайшей ошибкой США во внешней политике со вторжения в Ирак в 2003 году. С такой оценкой выступил обозреватель газеты The Washington Post Макс Бут.

Комментируя достижение демократами и республиканцами в Конгрессе США соглашения о выделении около $1,6 трлн на работу федерального правительства в 2024 году, автор отметил, что теперь законодателям предстоит выработать договоренности по вопросу выделения финансирования на поддержку Израиля и Украины.

"У США закончились средства для Украины. Если Конгресс не примет мер, последствия для Украины и мира будут ужасающими", - считает Бут. По мнению автора, прекращение поддержки Киева "стало бы величайшей ошибкой, которую США допустили во внешней политике как минимум со вторжения в Ирак в 2003 году, а ее геополитические последствия будут еще более тяжелыми".

По мнению главы вашингтонского Центра анализа европейской политики Алины Поляковой, слова которой приводит автор, "прекращение американской помощи повлечет катастрофические последствия" и приведет к тому, что "Украина в конечном счете потерпит поражение". "Это будет означать значительное снижение роли США в качестве мирового лидера. Откровенно говоря, победа России на Украине ознаменует завершение глобального лидерства США", - считает она.

Вашингтонская администрация направила в октябре прошлого года на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) предупреждал несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

Вторжение США в Ирак

20 марта 2003 года войска международной коалиции во главе с США начали масштабную военную операцию против Ирака, получившую кодовое название "Иракская свобода" (Iraqi Freedom). В ходе расследования, проведенного в Ираке, инспекторы ООН и американские военные пришли к выводу, что на момент начала военной операции Багдад не располагал программами создания оружия массового уничтожения и не имел связей с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), в чем его обвиняли в Вашингтоне.

Иностранное вторжение, свержение президента Саддама Хусейна и многолетняя война погрузили страну в хаос межэтнической и межрелигиозной войны. Территория Ирака стала опорной площадкой для многочисленных террористических группировок, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ). К 2014 году более 60% территории Ирака находилось под контролем боевиков ИГ, и только к концу 2017 года при поддержке новой международной коалиции под эгидой США иракские войска очистили территорию страны от формирований этой террористической группировки. В ходе войны и в период борьбы с террористами была разрушена инфраструктура страны, Ирак столкнулся с глубокими политическим и гуманитарным кризисами.