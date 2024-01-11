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ТАСС

Турция планирует в течение 10 лет дважды отправить на Луну непилотируемые аппараты

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Флаг Турции
Флаг Турции.
Источник изображения: Public Domain

Министр промышленности и технологий республики Фатих Каджыр также назвал грядущий полет космонавта Альпера Гезеравджи началом реализации национальной лунной программы

СТАМБУЛ, 10 января. /ТАСС/. Турция в течение 10 лет дважды планирует отправить на Луну непилотируемые космические аппараты. Об этом сообщил министр промышленности и технологий республики Фатих Каджыр.

По его словам, полет первого турецкого космонавта Альпера Гезеравджи, который планируется на 18 января, станет началом реализации Турцией национальной лунной программы.

"Мы планируем отправить на Луну космический аппарат, который разработали с использованием собственных возможностей, сейчас мы перешли в стадию производства. Эту миссию мы планируем осуществить в течение 10 лет дважды. Это будет непилотируемая миссия. На Луну, выражаясь техническим языком, для начала будет совершена жесткая посадка", - приводит слова министра газета Sabah.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в 2021 году объявил о начале реализации национальной космической программы, включающей подготовку космонавтов и запуск собственной ракеты к Луне. Расходы на нее составят порядка $6 млрд.

В апреле 2023 года Эрдоган представил двух кандидатов для полета на МКС, в итоге выбор пал на пилота турецких ВВС Гезеравджи. Он входит в состав миссии Axiom 3, которая отправится на Международную космическую станцию из Космического центра им. Джона Кеннеди. Вместе с ним на орбиту полетят коллеги из Испании, Италии и Швеции. 

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Эрдоган Реджеп
Проекты
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