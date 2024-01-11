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ТАСС

СМИ: российские модернизированные беспилотники "Куб" станут ночным кошмаром для Киева

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Управляемый боеприпас "КУБ"
Управляемый боеприпас "КУБ".
Источник изображения: © Фото : АО "Концерн "Калашников"

По данным портала Newsweek, дроны обеспечат "гораздо более мощный удар по целям на Украине"

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Российские модернизированные ударные беспилотники "Куб" станут "ночным кошмаром" для Украины. Об этом во вторник сообщил портал Newsweek.

По его данным, беспилотники обеспечат "гораздо более мощный удар по целям на Украине".

Ранее президент концерна "Калашников" Алан Лушников сообщил, что первая партия модернизированных беспилотников "Куб" уже отгружается заказчику.

В начале ноября Лушников, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил журналистам, что "Калашников" по пожеланиям военнослужащих увеличил боевое могущество дронов-камикадзе "Куб" и работает над увеличением их дальности. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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